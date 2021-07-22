"Маю і не продаю": курс BTC і Ethereum підскочив після нової заяви Ілона Маска

Американський мільярдер не має наміру продавати криптовалюту, незважаючи на загрозу для екології. Tesla навіть зможе приймати BTC, якщо його видобуток стане безпечнішим.

Курс біткоїну значно зріс після того, як засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск публічно висловив надію на успіх цієї криптовалюти. Він зробив заяву 21 липня на віртуальній конференції "₿ Word", передає The Verge.

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Ілон Маск виступив спільно з генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, а також засновником і генеральним директором ARK Invest Кеті Вуд. За словами бізнесмена, SpaceX, Tesla і він сам володіють біткоїнами, підтримуючи цю технологію в цілому.

"Ми не продаємо біткоїни, і я нічого не продаю особисто, і SpaceX не продає біткоїни", — підкреслив він. — "Я безумовно не вірю в завищення ціни і продаж або щось у цьому роді. Я б хотів, щоб біткоїн досяг успіху".

Він додав, що володіє також криптовалютою Ethereum і Dogecoin. Маск купує токени, однак не продає їх для підвищення прибутку, а до того ж може втратити гроші при зниженні курсу. На відміну від багатьох інвесторів, глава SpaceX не вважає біткоїни єдиною гідною криптовалютою і передбачає, що згодом Dogecoin може обійти її.

Як пише портал ixbt за даними сервісу Сoinmarketcap, на фоні заяв Ілона Маска BTC за добу подорожчав на 6,6% (понад $31,7 тис), а Ethereum — на 8,5% (близько $1943). Курс Dogecoin теж помітно ріс і досягав 21 цента, хоча до кінця дня знизився до 18,5 центів — добове зростання становило 8,3%.

Ілон Маск звернув увагу на велику проблему біткоїну — занадто великі витрати на його видобуток. Саме тому Tesla відмовилася продавати автомобілі за криптовалюту, хоча і не планує від неї позбавлятися. Компанія повернеться до цієї ідеї, коли майнінг стане безпечним для навколишнього середовища. Маск звернув увагу, що останнім часом біткоїн зміщується в бік використання екологічних джерел енергії.

Раніше Tesla заявила про намір брати Dogecoin за оплату своїх автомобілів. Ілон Маск оприлюднив таку пропозицію у Twitter і отримав великий відгук від користувачів — ідею підтримали близько 80%.

Писали також, що хакери Anonymous оголосили "війну" Ілону Маску через біткоїн. Вони звинуватили бізнесмена в спекуляціях, які можуть завдати збитків іншим інвесторам. На думку хакерів, Маск навмисне провокує ріст цін на криптовалютних ринках.

Пізніше група Anonymous випустила криптовалюту для боротьби проти Маска і заборони BTC у Китаї. Її назвали Anon Inu на честь тієї ж породи собак, яка зображена на логотипі Dogecoin.