"Ми легіон, чекай на нас": хакери Anonymous оголосили "війну" Ілону Маску через біткоін (відео)

Засновника SpaceX звинуватили в спекуляціях на криптовалютних ринках, і своїми заявами мільярдер нехтує інвестиціями звичайних людей.

Відома група хакерів Anonymous висунула засновнику Tesla і SpaceX Ілону Маску звинувачення через стрибки ціни біткоіну на криптовалютному ринку.

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Відеоролик із звинуваченнями зʼявився на Youtube.

На думку хакерів, Ілон Маск активно спекулює на ринках криптовалюти.

Більш того, угрупування хакерів Anonymous заявила, що мільярдер заявами в соцмережах нехтує інвестиціями звичайних людей, які втрачають гроші через стрибки цін.

Хакери впевнені, що Ілон Маск "уявив себе найрозумнішим", і "оголосили йому війну", заявивши, що мільярдер тепер "знайшов собі гідного суперника".

"Протягом останніх кількох років ви користувалися однією з найбільш сприятливих репутацій серед представників класу мільярдерів, тому що ви підкріпили бажання багатьох з нас жити в світі електромобілів і освоєння космосу. Останнім часом … люди починають бачити в тобі ще одного нарцистичну багату людину, яка відчайдушно потребує уваги. Мільйони інвесторів дійсно розраховували на свої криптовалюти, щоб поліпшити своє життя. Звичайно, вони взяли на себе ризик, коли інвестували, і всі знають, що потрібно бути готовим до нестабільності в криптографії, але твої твіти на цьому тижні демонструють явну зневагу до середньостатистичного працюючої людини. Ти думаєш, що ти найрозумніший. Але тепер ти знайшов гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Чекай на нас", — йдеться у відеозверненні хакерів до Ілону Маску.

[ + – ] Звернення хакерів до Ілону Маску

Раніше Фокус повідомляв, що фінансист, який передбачив кризу в 2008-му, поставив $500 млн на падіння вартості Tesla. Майкл Бьюррі, що став прототипом героя фільму "Гра на зниження", купив контракти на продаж акцій Tesla на суму $ 534 млн.

Також Фокус розповідав, що творець криптовалюти Dogecoin розкритикував Ілона Маска. Він назвав засновника SpaceX "самозакоханим шахраєм".