Репрессии Китая помогли: Tesla вновь готова принимать оплату в Биткоинах

По информации Илона Маска, многие майнеры начали использовать "чистую" электроэнергию, что и было главным условием Tesla.

Tesla может снова принимать оплату в BTC, если технология станет безопаснее.

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Об этом основатель компании Илон Маск заявил на конференции "B Word".

В марте 2021 года Tesla начала продавать фирменные электромобили за Биткоины наравне с традиционными валютами в США, однако в мае такую возможность исключили.

В ходе видеоконференции "B Word" Илон Маск напомнил, что майнинг криптовалюты потребляет слишком много электроэнергии, что и стало причиной отказа от идеи продавать электромобили за цифровые деньги. В то же время он отметил переход майнинга BTC на более экологичную энергию. В частности, он видит позитив в том, что закрылись многие "вредные" фермы в Китае.

"Я хотел более тщательной проверки, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого показателя. И если это будет так, Tesla возобновит прием Биткойнов", — заявил Маск.

Миллиардер подчеркнул, что использование криптовалюты, добытой "грязным" способом противоречит экологической политике Tesla. По его мнению, со временем возобновляемая энергия станет самой дешевой, однако это произойдет нескоро.

"До тех пор, пока майнеры прилагают сознательные, решительные, реальные усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии, очевидно, что Tesla будет их поддерживать", — заключил предприниматель.

На той же конференции Илон Маск заявил, что владеет Биткоинами, Ethereum и Dogecoin, его компании SpaceX и Tesla также хранят криптовалюту и не собираются ее продавать. На фоне таких высказываний BTC за сутки подорожал на 6,6%, а Ethereum — на 8,5%.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года Teslaзаработала на биткоинах больше, чем от продажи авто за год. Компания вложила в криптовалюту $1,5 млрд, а с тех пор ее стоимость выросла $1,08 млрд.

Фокус разбирался, почему Китай ополчился на Биткоин, и что ждет криптовалюту в будущем. В мае китайские власти полностью запретили майнинг.