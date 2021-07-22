Репресії Китаю допомогли: Tesla знову готова приймати оплату в біткоїнах

За інформацією Ілона Маска, багато майнерів почали використовувати "чисту" електроенергію, що й було головною умовою Tesla.

Tesla може знову приймати оплату в BTC, якщо технологія стане безпечнішою.

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Про це засновник компанії Ілон Маск заявив на конференції "B Word".

У березні 2021 року Tesla почала продавати фірмові електромобілі за біткоїни нарівні з традиційними валютами в США, проте в травні таку можливість виключили.

Під час відеоконференції "B Word" Ілон Маск нагадав, що майнінг криптовалюти споживає занадто багато електроенергії, що й стало причиною відмови від ідеї продавати електромобілі за цифрові гроші. У той же час він зазначив перехід майнінгу BTC на екологічнішу енергію. Зокрема, він вбачає позитив у тому, що закрилися багато "шкідливих" ферм у Китаї.

"Я хотів ретельнішої перевірки, щоб підтвердити, що відсоток використання відновлюваної енергії, швидше за все, становить 50% або вище та що існує тенденція до збільшення цього показника. І якщо це буде так, Tesla відновить прийом біткоїнів", — заявив Маск.

Мільярдер підкреслив, що використання криптовалюти, видобутої "брудним" способом суперечить екологічній політиці Tesla. На його думку, із часом відновлювальна енергія стане найдешевшою, однак це станеться нескоро.

"До тих пір, поки майнери докладають свідомі, рішучі, реальні зусилля з переходу до відновлюваних джерел енергії, очевидно, що Tesla буде їх підтримувати", — уклав підприємець.

На тій же конференції Ілон Маск заявив, що володіє біткоїнами, Ethereum і Dogecoin, його компанії SpaceX і Tesla також зберігають криптовалюту і не збираються її продавати. На тлі таких висловлювань BTC за добу подорожчав на 6,6%, а Ethereum — на 8,5%.

Раніше стало відомо, що в січні 2021 року Tesla заробила на біткоїнах більше, ніж від продажу авто за рік. Компанія вклала в криптовалюту $ 1,5 млрд, а з тих пір її вартість зросла $ 1,08 млрд.

Фокус розбирався, чому Китай виступив проти біткоїнів і що чекає криптовалюту в майбутньому. У травні китайська влада повністю заборонила майнінг.