Tesla за місяць заробила на біткоїнах більше, ніж від продажу авто за рік

Дохід від криптовалюти склав понад мільярд доларів.

Компанія Tesla, яка купила в січні 2021 року в рамках нової інвестиційної політики біткоїни на $1,5 мільярди, до сьогоднішнього дня заробила на них $1,08 млрд доларів.

Нагадаємо, виробник електромобілів вклав $ 1,5 млрд у біткоїни, вказавши, що в найближчому майбутньому планує почати приймати криптовалюту як форму оплати за свою продукцію.

В інформації, розміщеної на ресурсі Bitcointreasuries, йдеться, що вкладені в 48 000 біткоїнів кошти компанії до 19 лютого виросли до $2,58 млрд.

У Tesla — друге місце за кількістю біткоїнів в портфелі, на першому — MicroStrategy Inc., яка вклала фінанси в 71 079 біткоїнів.

[ + – ] Кількість біткоїнів у портфелях різних компаній

Зі свого боку, The Times повідомляє, що за минулий рік продажі автомобілів принесли компанії Tesla $721 млн. Тобто, біткоїни приносять компанії більше коштів, ніж основний бізнес.

Раніше ми повідомляли, що протягом 2020 року акції Tesla виросли в ціні більш ніж у 8 разів, потім увійшли до складу індексу S&P 500 і розщепилися для забезпечення доступності інвесторам із невеликим бюджетом. Їх поточний курс складає приблизно $730 за акцію.

У 2020 році прибуток виробника електромобілів Tesla Motors склав $721 млн. Компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року. У 2019 був зафіксований збиток $862 млн.

Фокус писав про те, що Bitcoin оновив максимум після покупки Tesla криптовалюти на 1,5 млрд доларів.