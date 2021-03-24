Tesla тепер можна купити за Bitcoin, — Ілон Маск

Наразі функція доступна тільки для жителів Сполучених Штатів.

Засновник компанії Telsa Ілон Маск додав для американців можливість покупки електромобілів за криптовалюту. Про це він написав у Твіттері.

"Ви тепер можете купити Tesla за Bitcoin", — йдеться в повідомленні.

Пізніше мільярдер дописав, що можливість купити машину за електронну валюту для інших країн з'явиться пізніше цьогоріч. Bitcoin автовиробник використовує безпосередньо за допомогою внутрішнього ПЗ із відкритим вихідним кодом. Після покупки машини, криптовалюта не конвертуватиметься в іншу валюту, а так і збережеться в Bitcoin.

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Після твіту Ілона Маска вартість біткоїна зросла на півтори тисячі доларів. На піку її вартість піднялася до 55 858 доларів за 1 btc.

Нагадаємо, у лютому 2021 компанія Tesla придбала біткоїни на 1,5 мільярди доларів. Зробила це компанія для організації прийому криптовалюти як оплати.

Завдяки покупці Bitcoin, компанія заробила на його продажу більше, ніж від продажу авто за рік.

Зазначимо, що китайська влада звинуватила американського автовиробника в шпигунстві. Компанію можуть закрити.