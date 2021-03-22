Китайские власти обвинили Tesla в шпионаже

Власти Китая считают, что электрокары Tesla несут угрозу национальной безопасности страны. Реакция Илона Макса на это сообщение: компанию закроют, если наши машины заметят в шпионаже.

Правительство Китая увидело в автомобилях Tesla угрозу безопасности страны. Как сообщил The Wall Street Journal, военнослужащими и сотрудниками ключевых государственных компаний рекомендовано не использовать американские электромобили, в частности, вблизи китайских военных объектов и жилых районов, в которых проживают чиновники, связанные с национальной безопасностью. Также они попали под запрет на территории военных комплексов и аэрокосмических компаний.

Обеспокоенность у китайских официальных лиц вызвали штатные камеры автомобилей, которые, по их мнению, могут использоваться для сбора видео- и фотоматериалов о владельцах с целью их передачи правительству США. Кроме того, синхронизация со смартфоном якобы позволяет отслеживать маршруты передвижения автомобиля.

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Предположительно, негласный запрет автомобилей Tesla — зеркальный ответ на действия правительства США относительно китайских компаний. Так технологический гигант Huawei Technologies Co. был назван Вашингтоном угрозой национальной безопасности и обвинен в шпионаже в пользу Пекина.

Отвечая на обвинения в шпионаже, глава компании Tesla Илон Маск заявил, что компания соблюдает все требования Китая по части безопасности.

"У нас есть огромный стимул сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас закроют", — сказал Маск по видеосвязи в ходе Форума развития Китая.

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Как указано на веб-сайте Tesla, электромобили компании используют 8 камер, 12 ультразвуковых датчиков и радар, поддерживающий систему помощи водителю Autopilot. Кроме того, в салонах Model 3 и Model Y, еще одна камера установлена за зеркалом заднего вида.

Напомним, что завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае построили и запустили в 2019 году. В цехах предприятия собирают седан Model 3 и кроссовер Model Y. Кроме того, Tesla открыла в Китае 720 фирменных зарядных станций Supercharger, из них — 86 в Шанхае. Шоурумы компании работают в Шанхае, Ханчжоу, Нанкине, Сучжоу, Ухане, Хэфее, Вэньчжоу, Уси, Чанчжоу и Нинбо. Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в 2020 году выручка Tesla в Китае составила $6,66 млрд.