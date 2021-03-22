Китайська влада звинуватила Tesla в шпигунстві

Влада Китаю вважає, що електрокари Tesla несуть загрозу національній безпеці країни. Реакція Ілона Макса на це повідомлення: компанію закриють, якщо наші машини помітять у шпигунстві.

Уряд Китаю побачив в автомобілях Tesla загрозу безпеці країни. Як повідомив The Wall Street Journal, військовослужбовцям і співробітникам ключових державних компаній рекомендовано не використовувати американські електромобілі, зокрема, поблизу китайських військових об'єктів і житлових районів, у яких проживають чиновники, пов'язані з національною безпекою. Також вони потрапили під заборону на території військових комплексів та аерокосмічних компаній.

Стурбованість у китайських офіційних осіб викликали штатні камери автомобілів, які, на їхню думку, можуть використовуватися для збору відео- і фотоматеріалів про власників з метою їх передачі уряду США. Крім того, синхронізація зі смартфоном нібито дозволяє відстежувати маршрути пересування автомобіля.

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Імовірно, негласна заборона автомобілів Tesla — дзеркальна відповідь на дії уряду США щодо китайських компаній. Так, технологічний гігант Huawei Technologies Co. був названий Вашингтоном загрозою національній безпеці і звинувачений у шпигунстві на користь Пекіна.

Відповідаючи на звинувачення в шпигунстві, голова компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія дотримується всіх вимог Китаю щодо частини безпеки.

"У нас є величезний стимул зберігати конфіденційність будь-якої інформації. Якщо Tesla буде використовувати автомобілі для шпигунства в Китаї або де-небудь ще, нас закриють", — сказав Маск по відеозв'язку в ході Форуму розвитку Китаю.

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Як зазначено на веб-сайті Tesla, електромобілі компанії використовують 8 камер, 12 ультразвукових датчиків і радар, що підтримує систему допомоги водієві Autopilot. Крім того, у салонах Model 3 і Model Y, ще одна камера встановлена за дзеркалом заднього виду.

Нагадаємо, що завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхаї побудували і запустили у 2019 році. У цехах підприємства збирають седан Model 3 і кросовер Model Y. Крім того, Tesla відкрила в Китаї 720 фірмових зарядних станцій Supercharger, з них — 86 у Шанхаї. Шоуруми компанії працюють у Шанхаї, Ханчжоу, Нанкіні, Сучжоу, Ухані, Хефеї, Веньчжоу, Усі, Чанчжоу і Нінбо. Згідно зі звітом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), у 2020 році виручка Tesla в Китаї становила $ 6,66 млрд.