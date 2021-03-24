Tesla теперь можно купить за Bitcoin, - Илон Маск

На данный момент функция доступна только для жителей Соединенных Штатов.

Основатель компании Telsa Илон Маск добавил для американцев возможность покупки электромобилей за криптовалюту. Об этом он написал в Твиттере.

"Вы теперь можете купить Tesla за Bitcoin", — идется в сообщении.

Позднее миллиардер дописал, что возможность купить машину за электронную валюту для других стран появится позднее в этом году. Bitcoin автопроизводитель использует напрямую при помощи внутреннего ПО с открытым исходным кодом. При покупке машины, криптовалюта не будет конвертироваться в другую валюту, а так и сохранится в Bitcoin.

Фото: Скриншот

После твита Илона Маска стоимость Биткоина выросла на полторы тысячи долларов. На пике ее стоимость поднялась до 55 858 долларов за 1 btc.

Напомним, в феврале 2021 компания Tesla приобрела биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Сделала это компания для организации приема криптовалюты в качестве оплаты.

Благодаря покупке Bitcoin, компания заработала на его продаже больше, чем от продажи авто за год.

Отметим, что китайские власти обвинили американского автопроизводителя в шпионаже. Компанию могут закрыть.