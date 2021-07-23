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"Створить мир у всьому світі": глава Twitter передбачив, що чекає на біткоїн у майбутньому

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Джек Дорсі
Фото: Miami Herald | Президент Twitter Джек Дорсі на конференції Bitcoin21

За словами Джека Дорсі, незабаром користувачі соцмережі зможуть вільно використовувати BTC для оплати підписок, переведення "чайових" та інших послуг.

Засновник соцмережі Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн є важливою частиною майбутнього його компанії.

Він поділився своїми планами під час конференції The B-Word.

У своєму виступі Джек Дорсі розповів про можливість впровадити найпопулярнішу криптовалюту в сучасні сервіси та продукти Twitter, включаючи комерційні. Зокрема, біткоїн може використовуватися для підписок або таких функцій, як Twitter Tip Jar ("банку для чайових") і Super Follows ("суперпідписка").

Джек Дорсі також вважає, що BTC повинен стати власною, "рідною" валютою інтернету через принципи роботи і стійкість. Завдяки таким властивостям, криптовалюта є ідеальним кандидатом для людей, яким недоступні банківські послуги і фінансове обслуговування.

"Найбільше мене надихає, що підприємницькі кола розпоряджається ним [біткоїном]. Це нагадує мені ранній інтернеті", — зазначив глава Twitter. — "Він глибоко принциповий, скажено дивний, постійно розвивається. Це просто нагадало мені інтернет у дитинстві".

Він також припустив, що BTC допоможе усунути фінансову нерівність і дати людству можливість зосередитися на більш важливих речах. На його думку, економічна система дуже монополізована, змушує витрачати багато грошей і відволікає від дійсно важливих проблем.

"Я сподіваюся, що це створить мир у всьому світі або допоможе створити мир у всьому світі", — додав Дорсі.

Джек Дорсі вже давно є шанувальником біткоїну і часто підтримує його публічно. У червні мільярдер виступив на Bitcoin 2021 Conference і описав BTC як спосіб захисту від девальвації валюти і прискорення переказів коштів через кордони.

"Біткоїн змінює абсолютно все. Я не думаю, що в моєму житті є більш важливі речі, над якими варто працювати", — підкреслив він.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск також висловився про біткоїн на "The B-Word". За словами мільярдера, він особисто і його компанії купують криптовалюту і не планують її продавати. На фоні його виступу курс біткоїну значно виріс.

Ілон Маск також заявив, що Tesla знову готова приймати оплату в біткоїнах. Він зазначив, що майнінг криптовалюти почав переходити на екологічно чисті джерела енергії, які підтримує компанія.