"Створить мир у всьому світі": глава Twitter передбачив, що чекає на біткоїн у майбутньому

За словами Джека Дорсі, незабаром користувачі соцмережі зможуть вільно використовувати BTC для оплати підписок, переведення "чайових" та інших послуг.

Засновник соцмережі Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн є важливою частиною майбутнього його компанії.

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Він поділився своїми планами під час конференції The B-Word.

У своєму виступі Джек Дорсі розповів про можливість впровадити найпопулярнішу криптовалюту в сучасні сервіси та продукти Twitter, включаючи комерційні. Зокрема, біткоїн може використовуватися для підписок або таких функцій, як Twitter Tip Jar ("банку для чайових") і Super Follows ("суперпідписка").

Джек Дорсі також вважає, що BTC повинен стати власною, "рідною" валютою інтернету через принципи роботи і стійкість. Завдяки таким властивостям, криптовалюта є ідеальним кандидатом для людей, яким недоступні банківські послуги і фінансове обслуговування.

"Найбільше мене надихає, що підприємницькі кола розпоряджається ним [біткоїном]. Це нагадує мені ранній інтернеті", — зазначив глава Twitter. — "Він глибоко принциповий, скажено дивний, постійно розвивається. Це просто нагадало мені інтернет у дитинстві".

Він також припустив, що BTC допоможе усунути фінансову нерівність і дати людству можливість зосередитися на більш важливих речах. На його думку, економічна система дуже монополізована, змушує витрачати багато грошей і відволікає від дійсно важливих проблем.

"Я сподіваюся, що це створить мир у всьому світі або допоможе створити мир у всьому світі", — додав Дорсі.

Джек Дорсі вже давно є шанувальником біткоїну і часто підтримує його публічно. У червні мільярдер виступив на Bitcoin 2021 Conference і описав BTC як спосіб захисту від девальвації валюти і прискорення переказів коштів через кордони.

"Біткоїн змінює абсолютно все. Я не думаю, що в моєму житті є більш важливі речі, над якими варто працювати", — підкреслив він.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск також висловився про біткоїн на "The B-Word". За словами мільярдера, він особисто і його компанії купують криптовалюту і не планують її продавати. На фоні його виступу курс біткоїну значно виріс.

Ілон Маск також заявив, що Tesla знову готова приймати оплату в біткоїнах. Він зазначив, що майнінг криптовалюти почав переходити на екологічно чисті джерела енергії, які підтримує компанія.