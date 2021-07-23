"Створить мир у всьому світі": глава Twitter передбачив, що чекає на біткоїн у майбутньому
За словами Джека Дорсі, незабаром користувачі соцмережі зможуть вільно використовувати BTC для оплати підписок, переведення "чайових" та інших послуг.
Засновник соцмережі Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн є важливою частиною майбутнього його компанії.
Він поділився своїми планами під час конференції The B-Word.
У своєму виступі Джек Дорсі розповів про можливість впровадити найпопулярнішу криптовалюту в сучасні сервіси та продукти Twitter, включаючи комерційні. Зокрема, біткоїн може використовуватися для підписок або таких функцій, як Twitter Tip Jar ("банку для чайових") і Super Follows ("суперпідписка").
Джек Дорсі також вважає, що BTC повинен стати власною, "рідною" валютою інтернету через принципи роботи і стійкість. Завдяки таким властивостям, криптовалюта є ідеальним кандидатом для людей, яким недоступні банківські послуги і фінансове обслуговування.
"Найбільше мене надихає, що підприємницькі кола розпоряджається ним [біткоїном]. Це нагадує мені ранній інтернеті", — зазначив глава Twitter. — "Він глибоко принциповий, скажено дивний, постійно розвивається. Це просто нагадало мені інтернет у дитинстві".
Він також припустив, що BTC допоможе усунути фінансову нерівність і дати людству можливість зосередитися на більш важливих речах. На його думку, економічна система дуже монополізована, змушує витрачати багато грошей і відволікає від дійсно важливих проблем.
"Я сподіваюся, що це створить мир у всьому світі або допоможе створити мир у всьому світі", — додав Дорсі.
Джек Дорсі вже давно є шанувальником біткоїну і часто підтримує його публічно. У червні мільярдер виступив на Bitcoin 2021 Conference і описав BTC як спосіб захисту від девальвації валюти і прискорення переказів коштів через кордони.
"Біткоїн змінює абсолютно все. Я не думаю, що в моєму житті є більш важливі речі, над якими варто працювати", — підкреслив він.
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск також висловився про біткоїн на "The B-Word". За словами мільярдера, він особисто і його компанії купують криптовалюту і не планують її продавати. На фоні його виступу курс біткоїну значно виріс.
Ілон Маск також заявив, що Tesla знову готова приймати оплату в біткоїнах. Він зазначив, що майнінг криптовалюти почав переходити на екологічно чисті джерела енергії, які підтримує компанія.