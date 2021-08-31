Джек Дорси уверен, что биткоин станет "национальной валютой" Интернета

Создатель соцсети Twitter вплотную займется криптовалютным бизнесом — он намерен запустить децентрализованную биржу для BTC.

Основатель Twitter Джек Дорси собирается создать децентрализованную биржу. Этим проектом будет заниматься другая его компания — Square.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

В течение нескольких лет Square занималась электронными платежами, а теперь перепрофилировалась на платежи в криптовалюте и даже приобрела биткойн на сумму $170 млн в начале этого года. Недавно в своем твите Дорси объявил, что Square создаст децентрализованную биржу (DEX) с открытым исходным кодом (децентрализованная биржа — англ. decentralized exchange, DEX — это биржа, функционирующая на основе распределенного реестра. Она не хранит криптовалюту и данные о пользователях, а является платформой для поиска совпадений по заявкам на покупку или продажу цифровых активов. Торговать на такой бирже можно напрямую между участниками без посредников, — ред.).

Дорси, как известно, очень любит биткойн. Он видит, что криптовалюта играет важную роль в будущем Twitter. В прошлом месяце предприниматель выступил на конференции The B-Word, где рассказал об архаичной природе нынешних платежных систем и о том, что BTC является идеальной системой для их замены.

"На рынке уже есть множество подобных бирж. Так что же отличает проект Дорси от других? Дорси связался с Майком Броком из TBD", — пишет издание.

Брок и Дорси сошлись на том, что биткойн — это валюта Интернета, но также посетовал на то, что доступ к нему проблематичен. Чтобы получить доступ, нужно использовать посредников, таких как Coinbase, Square, Cash App. Однако ни один из них не обладает широкой популярностью.

Брок отметил, что TBD планирует помочь Дорси создать DEX. Это будет сервис с открытым исходным кодом и открытым протоколом, беспрепятственно работающий с любыми кошельками и использующий технологию смарт-контрактов. Бизнесмены также обратились к биткоин-энтузиастам, чтобы те помогли решить ряд проблем, который возникает у майнеров, холдеров и у самого BTC.

Напомним, что Дорси также экспериментировал с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) — в этом году он продал свой первый твит за $2,9 млн.

Ранее мы сообщали о том, что Виталик Бутерин раскритиковал начинания Дорси и Цукерберга в области криптовалют.