Мем-токен $HAWK зріс до 500 млн, а потім упав на 90%: можливе шахрайство "королеви мемів"

Власники токенів, які протягом доби збідніли на майже 90%, підозрюють застосування схеми цифрового шахрайства "снайпінг". Шахраювання полягає в тому, що команда відомої американської блогерки скупила більшість токенів, а решта людей лишилися ні з чим.

Американська блогерка Гейлі Велч (Haliey Welch) на прізвисько "королева мемів" одного разу зімітувала плювання, яке інколи чути після "дорослих" жартів. Звук "hawk tuah", який вона при цьому видала, потім перетворили на мем-токен $HAWK. Мем-токен у перші дні появи коштував 500 млн дол. В грудні криптовалюта стрімко здешевшала і виникли припущення, що причина — в непорядній поведінці команди блогерки. Про деталі скандалу на ринку токенів розповіли на порталі Speka.

На порталі пояснили, що мем-токен $Hawk створений на блокчейн Solana і спершу коштував 500 млн дол. На початку грудня вартість стрімко впала на 88% і досягнула рівня 60 млн дол., ідеться у статті. Автори пояснили, що така ситуація може виникнути через снайпінг — особливий вид шахрайства, який полягає у тому, що "великі гравці" скуповують токени, а іншим лишають ніщо.

Мем-токен $Hawk — деталі

$Hawk — мем-токен, створений блогеркою Гейлі Велч у листопаді 2024 року, розповіли журналісти. Команда блогерки певний час роздавала безплатні токени, а на сторінці X (Twitter) Гейлі з'являлись все нові жарти щодо цього. Один з жартів стосувався, наприклад, купівлі авто DeLorean, який фігурував у фільмі "Назад у майбутнє".

Втім, 5 грудня, коли відбулось падіння та з'явились підозри у шахрайстві, команда заявила про непричетність. Зокрема, в дописі акаунту X під назвою OverHere вони запевнили, що не робили масової купівлі токенів, як то буває при снайпінгу. У них є лише 10% токенів, ідеться у поясненні. Крім того, з токенами нічого не можуть зробити протягом одного року, бо вони заблоковані.

Мем-токен - що говорить команда Гейлі Велч щодо $Hawk Фото: Скриншот

Тим часом під дописами Гейлі та поясненнями команди користувачі соцмереж пишуть, що 94% токенів володіють 10 власників. Припускають, що це шахрайство блогерки, і говорять, що за такі дії можливе покарання — це в'язниця.

Мем-токен - хто володіє 94% токенів $Hawk Фото: Скриншот

Інші користувачі погоджуються, що такий перекос у власниках — це "червоний прапорець", і він має щось говорити людям, які займаються криптовалютою. Дехто жартував, що за Гейлі Велч може прийти "суддя Туа" (обігрується назва мем-валюти).

Мем-токен - підозри у шахрайстві щодо токенів $Hawk Фото: Скриншот

У статті Speka підсумовується, що поки немає доказів шахраювання з боку американської блогерки, а криптоспільнота очікує, чи будуть судові позови щодо підозрілої ситуації.

"Ситуація залишається напруженою, адже багато хто вимагає ретельного розслідування", — йдеться у статті.

На порталі coinmarketcap можна побачити, що сталось з вартістю Hawk на українській криптобіржі. Графік показує, що 2 грудня обсяг торгів криптовалютою досягав 700 тис. грн, а 6 грудня — 140 тисяч: є падіння на 80%.

Мем-токен - токен $Hawk в Україні Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші події, пов'язані з новацій у цифрових технологіях. Наприклад, у 2022 році створили NFT-кросівки, які принесли прибуток у $122,5 млн. Суть проєкту полягала в тому, що люди встановлювали додаток і купували "віртуальні кросівки" з NFT. Після цього під час кожної пробіжки вони генерували нову вартість за принципом Move-to-Earn.

Нагадуємо, 14 листопада економіст Олександр Савченко припустив, що банки можуть зникнути, і пояснив, як це пов'язане зі зростанням курсу токена Bitcoin.