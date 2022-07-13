NFT-кросівки принесли прибуток у $122,5 млн: у чому суть проєкту

Автори програми STEPN запропонували людям заробляти під час пробіжок "у" віртуальному взутті.

У компанії STEPN заявили, що протягом другого кварталу 2022 року вдалося отримати прибуток $122,5 млн. Подробиці можна дізнатися на офіційному ресурсі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У другому кварталі 2022 року STEPN отримала прибуток у розмірі $122,5 млн коштом зборів", — йдеться в офіційному повідомленні. В компанії додали, що 5% прибутку витратять на "викуп і спалювання" токенів, щоб уникнути волатильності. Також команда має на меті витратити гроші на оптимізацію своєї програми.

У планах також покращити систему безпеки та роботу серверів, тому що компанія відзначає чим раз більшу кількість розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), націлених на STEPN. "Ми прагнемо надавати нашим користувачам найкращі послуги та працюємо над посиленням безпеки платформи та пропускної спроможності серверів для запобігання DDoS-атакам у майбутньому", — йдеться в пості.

Гроші витратять і на боротьбу із шахрайством. Проєкт має у своєму розпорядженні систему захисту від шахраїв, яка дозволяє швидко і ефективно виявляти зловмисників, що завдають шкоди всій екосистемі. "Ми вклали значні кошти в цей механізм із першого дня і продовжимо робити це... Ми маємо на меті покращити здатність нашого ШІ виявляти різні "аномалії", запобігати використанню ботів для майнінгу, створення фейкових облікових записів для отримання додаткових винагород", — зазначили в компанії.

Передбачається також розширення команди, нове партнерство, проведення рекламних кампаній.

Що стосується процесу "викупу і спалювання", то він може зайняти кілька тижнів, щоб уникнути раптової волатильності цін.

Фокус раніше писав про те, що програма STEPN дозволяє заробляти криптовалюту з користю для здоров'я. Учасники проєкту мають встановити додаток та через нього придбати віртуальні кросівки з прикріпленими до них NFT. Потім, під час занять спортом, користувач активує додаток, що дає можливість заробляти за принципом Move-to-Earn.