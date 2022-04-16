$100 на день за пробіжку в NFT-кросівках: STEPN запропонував новий спосіб заробітку крипти

Наразі бігуни можуть стабільно заробляти з користю для здоров'я, але проект може виявитися фінансовою пірамідою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Австралійська компанія Find Satoshi Lab запустила криптовалютний проект STEPN, який обіцяє заробіток завдяки ходьбі та бігу. Аналітики сайту VC розповіли про особливості та ризики проекту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Для початку користувачам пропонують скачати програму і купити в ньому кросівки у вигляді NFT-токенів за криптовалюту Solana (SOL). Вартість кожної віртуальної пари взуття становить близько 1,30 SOL або $131 за курсом біржі Binance. Кросівки розрізняються за такими типами:

Клас — Walker, Jogger, Runner і Trainer, кожен із них передбачає різну швидкість бігу (від 1 до 20 км/год).

Рідкісність — звичайні (сommon), незвичайні (uncommon), рідкісні (Rare), епічні (epic), легендарні (legendary), від неї залежить кількість одержуваних бонусів.

Рівень — відображає "прокачування" NFT з часом;

Shoe mint – кількість "злиття" кросівок з іншими токенами.

Крім того, кожна пара взуття має чотири характеристики: ефективність, удача, комфорт, міцність, кожну з яких можна покращувати за гроші. Це подається як ігрова інвестиція, адже чим "прокачання" токен, тим більше прибутку він дозволяє отримати.

[ + – ] Статистика проекту STEPN Фото: Скриншот

STEPN використовує систему з двома криптовалютами, як і відома гра Axie Infinity. Торгувати NFT на внутрішньому маркетплейсі можна за допомогою SOL, а заробіток за пробіжки зараховується в токен GST, він же потрібний для прокачування кросівок.

Вибравши потрібну пару взуття, можна приступати до пробіжки та заробітку за принципом Move-to-Earn. Постійно заробляти внутрішню валюту, пробігаючи кілометри на великій швидкості, не вийде, адже в додатку передбачено обмежений "запас енергії". Коли шкала закінчується, користувачеві необхідно почекати деякий час для відновлення. Звичайно, якщо фізичні сили дозволяють, можна продовжити бігати, але криптовалюта "капати" на рахунок перестане.

Згадана енергія також використовується при розрахунку винагороди:

Walker за 1 витрачену одиницю енергії дає 4 GST;

Jogger — 5 GST;

Runner — 6 GST;

Trainer – від 4 до 6,25 GST залежно від швидкості.

Розробники STEPN активно вкладають гроші в рекламу, залучають великі інвестиції та укладають угоди з виробничими компаніями. Аналітик VC вважає, що проект є фінансовою пірамідою, яка може спустошити довірливих учасників.

Користувачі, які купують віртуальні кросівки за свої гроші, за умови регулярних пробіжок та "прокачування" з часом зможуть отримати реальний прибуток (до $100 на день). Але ті, хто не встигне обміняти внутрішню валюту на SOL, ризикують втратити всі свої вкладення, коли проект втратить джерела фінансування.

"Чи корисно ходити і бігати? Однозначно, так! Чи може ця користь генерувати гроші? На жаль, ні. Так що STEPN підпадає під цю схему так само, як і Axie Infinity", — зазначається у статті.

STEPN вже зацікавилася велика кількість шахраїв, які шукають жертв у тематичних чатах та спільнотах у соціальних мережах. Нещодавно одна дівчина заявила, що один із "доброзичливців" запропонував допомогти з покупкою NFT-кросівок, а в результаті привласнив усі гроші собі.

Раніше Фокус писав, як онлайн-гра Axie Infinity дозволяє заробити криптовалюту в метавсесвіті. Гравці вихваляються великими доходами, а експерти побоюються, що подібні проекти знищать капіталізм у звичному вигляді.

Нещодавно стало відомо, що хакер зламав блокчейн Axie Infinity і вкрав $625 млн. Поки що це найбільше розкрадання криптовалюти у світовій історії.