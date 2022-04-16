$100 в день за пробежку в NFT-кроссовках: STEPN предложил новый споcоб заработка крипты

Сейчас бегуны могут стабильно зарабатывать с пользой для здоровья, но проект может оказаться финансовой пирамидой.

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Австралийская компания Find Satoshi Lab запустила криптовалютный проект STEPN, который обещает заработок на ходьбе и беге. Аналитики cайта VC рассказали об особенностях и рисках проекта.

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Для начала пользователям предлагают скачать приложение и купить в нем кросовки в виде NFT-токенов за криптовалюту Solana (SOL). Стоимость каждой виртуальной пары обуви составляет около 1,30 SOL или $131 по курсу биржи Binance. Кроссовки различаются по таким типам:

Класс — Walker, Jogger, Runner и Trainer, каждый из них предусматривает разную скорость бега (от 1 до 20 км/ч).

Редкость — обычные (сommon), необычные (uncommon), редкие (Rare), эпические (epic), легендарные (legendary), от нее зависит количество получаемых бонусов.

Уровень — отображает "прокачку" NFT со временем;

Shoe mint — количество "слияния" кроссовок с другими токенами.

Кроме того, у каждой пары обуви есть четыре характеристики: эффективность, удача, комфорт, прочность, каждую из которых можно улучшать за деньги. Это подается как игровая инвестиция, ведь чем "прокачаннее" токен, тем больше прибыли он позволяет получить.

[ + – ] Статистика проекта STEPN Фото: Скриншот

STEPN использует систему с двумя криптовалютами, как и нашумевшая игра Axie Infinity. Торговать NFT на внутреннем маркетплейсе можно при помощи SOL, а заработок за пробежки зачисляется в токенах GST, он же требуется для прокачки кроссовок.

Выбрав нужную пару обуви, можно приступать к пробежке и заработку по принципу Move-to-Earn. Постоянно зарабатывать внутреннюю валюту, пробегая километры на большой скорости не получится, ведь в приложении предусмотрен ограниченный "запас энергии". Когда шкала заканчивается, пользователю необходимо подождать некоторое время для ее восстановления. Конечно, если физические силы позволяют, можно продолжить бегать, но криптовалюта "капать" на счет перестанет.

Упомянутая энергия также используется при расчете вознаграждения:

Walker за 1 израсходованную единицу энергии дает 4 GST;

Jogger — 5 GST;

Runner — 6 GST;

Trainer — от 4 до 6,25 GST в зависимости от скорости.

Разработчики STEPN активно вкладывают деньги в рекламу, привлекают крупные инвестиции и заключают соглашения с производственными компаниями. Аналитик VC считает, что проект является финансовой пирамидой, которая может разорить доверчивых участников.

Пользователи, покупающие виртуальные кроссовки за свои деньги, при условии регулярных пробежек и "прокачки" со временем смогут получить реальную прибыль (до $100 в день). Но те, кто не успеет обменять внутреннюю валюту на SOL рискуют потерять все свои вложения, когда проект лишится источников финансирования.

"Полезно ли ходить и бегать? Однозначно, да! Может ли эта польза генерировать деньги? К сожалению, нет. Так что STEPN подпадает под эту схему так же, как и Axie Infinity", — отмечается в статье.

STEPN уже заинтересовалось большое количество мошенников, которые ищут жертв в тематических чатах и сообществах в социальных сетях. Недавно одна девушка заявила, что один из "доброжелателей" предложил помочь с покупкой NFT-кросcовок, а в итоге присвоил все деньги себе.

Ранее Фокус писал, как онлайн-игра Axie Infinity позволяет заработать криптовалюту в метавселенной. Игроки хвастаются большими доходами, а эксперты опасаются, что подобные проекты уничтожат капитализм в привычном виде.

Недавно стало известно, что хакер взломал блокчейн Axie Infinity и украл $625 млн. Пока это самое крупной хищение криптовалюты в мировой истории.