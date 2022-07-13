NFT-кроссовки принесли прибыль в $122,5 млн: в чем суть проекта

Авторы приложения STEPN предложили людям зарабатывать во время пробежек "в" виртуальной обуви.

В компании STEPN заявили, что в течение второго квартала 2022 года удалось получить прибыль $122,5 млн. Подробности можно узнать на официальном ресурсе.

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"Во втором квартале 2022 года STEPN получила прибыль в размере $122,5 млн за счет сборов", — говорится в официальном сообщении. В компании добавили, что 5% прибыли будут израсходованы на "выкуп и сжигание" токенов, чтобы избежать волатильности. Также команда намерена потратить деньги на оптимизацию своего приложения.

В планах также улучшить систему безопасности и работу серверов, потому как компания отмечает растущее количество распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS), нацеленных на STEPN. "Мы стремимся предоставлять нашим пользователям наилучшие услуги и работаем над усилением безопасности платформы и пропускной способности серверов для предотвращения DDoS-атак в будущем", — говорится в посте.

Деньги потратят и на борьбу с мошенничеством. Проект располагает системой защиты от мошенников, которая позволяет быстро и эффективно выявлять злоумышленников, наносящих вред всей экосистеме. "Мы вложили значительные средства в этот механизм с самого первого дня и продолжим делать это… Мы намерены улучшить способность нашего ИИ обнаруживать разного рода "аномалии", предотвращать использование ботов для майнинга, создание фейковых учетных записей для получения дополнительных вознаграждений", — отметили в компании.

Предвидится также расширение команды, новое партнерство, проведение маркетинговых кампаний.

Что качается процесса "выкупа и сжигания", то он может занять несколько недель, чтобы избежать внезапной волатильности цен.

Фокус ранее писал о том, что приложение STEPN позволяет зарабатывать криптовалюту с пользой для здоровья. Участники проекта должны установить приложение и через него приобрести виртуальные кроссовки с прикрепленными к ним NFT. Затем, во время занятий спортом, юзер активирует приложение, что дает ему возможность зарабатывать по принципу Move-to-Earn.