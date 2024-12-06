Мем-токен $HAWK вырос до 500 млн, а потом упал на 90%: возможное мошенничество "королевы мемов"

Владельцы токенов, которые в течение суток обеднели почти на 90%, подозревают применение схемы цифрового мошенничества "снайпинг". Мошенничество заключается в том, что команда известной американской блогерки скупила большинство токенов, а остальные люди остались ни с чем.

Американская блогерка Хейли Уэлч (Haliey Welch), имеющая прозвище "королева мемов", однажды сымитировала плевки, которые иногда слышно после "взрослых" шуток. Звук "hawk tuah", который она при этом издала, потом превратили в мем-токен $HAWK. Мем-токен в первые дни появления стоил 500 млн долл. В декабре криптовалюта стремительно подешевела и возникли предположения, что причина — в непорядочном поведении команды блогера. О деталях скандала на рынке токенов рассказали на портале Speka.

На портале пояснили, что мем-токен $Hawk создан на блокчейне Solana и изначально стоил 500 млн долл. В начале декабря стоимость стремительно упала на 88% и достигла уровня 60 млн долл., говорится в статье. Авторы объяснили, что такая ситуация может возникнуть из-за снайпинга — особого вида мошенничества, который заключается в том, что "крупные игроки" скупают токены, а другим оставляют ничто.

Мем-токен $Hawk — детали

$Hawk — мем-токен, созданный блогеркой Хейли Уэлч в ноябре 2024 года, рассказали журналисты. Ее команда некоторое время раздавала бесплатные токены, а на странице X (Twitter) Хейли появлялись все новые шутки по этому поводу. Одна из шуток касалась, например, покупки авто DeLorean, который фигурировал в фильме "Назад в будущее".

Впрочем, 5 декабря, когда произошло падение и появились подозрения в мошенничестве, команда заявила о непричастности. В частности, в заметке аккаунта X под названием OverHere они уверяют, что не совершали массовой покупки токенов, как это бывает при снайпинге. У них есть только 10% токенов, говорится в объяснении. Кроме того, с ними ничего не могут сделать в течение одного года.

Мем-токен — что говорит команда Хейли Уэлч относительно $Hawk Фото: Скриншот

Между тем под сообщениями Хейли и объяснениями ее команды пользователи соцсетей пишут, что 94% токенов владеют 10 людей. Предполагают, что это мошенничество блогерки, и говорят, что за такие действия возможное наказание — это тюрьма.

Мем-токен — кто владеет 94% токенов $Hawk Фото: Скриншот

Другие пользователи соглашаются, что такой перекос во владельцах — это "красный флажок", который должен что-то говорить людям, занимающихся криптовалютой. Кое-кто шутил, что за Хейли Велч может прийти "судья Туа" (обыгрывается название мем-валюты).

Мем-токен — подозрения в мошенничестве в отношении токенов $Hawk Фото: Скриншот

В статье Speka подытоживается, что пока нет доказательств мошенничества со стороны американского блогера, а криптосообщество ожидает, будут ли судебные иски по подозрительной ситуации.

"Ситуация остается напряженной, ведь многие требуют тщательного расследования", — подытоживается в статье.

На портале coinmarketcap можно увидеть, что произошло со стоимостью Hawk на украинской криптобирже. График показывает, что 2 декабря объем торгов криптовалютой достигал 700 тыс. грн, а 6 декабря — 140 тыс.: есть падение на 80%.

Мем-токен — токен $Hawk в Украине Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о других событиях, связанных с новациями в цифровых технологиях. Например, в 2022 году создали NFT-кроссовки, которые принесли прибыль в $122,5 млн. Суть проекта заключалась в том, что люди устанавливали приложение и покупали "виртуальные кроссовки" с NFT. После этого во время каждой пробежки они генерировали новую стоимость по принципу Move-to-Earn.

Напоминаем, 14 ноября экономист Александр Савченко предположил, что банки могут исчезнуть, и объяснил, как это связано с ростом курса токена Bitcoin.