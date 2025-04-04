На Закарпатье крестный отец выманил 7 млн гривен у семьи погибшего на войне крестника

В Закарпатской области будут судить мужчину, который присвоил себе почти 7 миллионов гривен, которые мошенническим способом выманил у матери своего погибшего крестника.

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Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное производство. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем(ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Следствие установило, что крестный отец погибшего воина путем обмана завладел почти 7 млн грн, которые предназначались семье погибшего военнослужащего.

Мужчина находился в доверительных отношениях с семьей защитника. Он предложил матери своего крестника помощь с оформлением документов для получения единовременной денежной выплаты от государства.

Он открыл счет, а карточку оставил у себя. Начисленные на нее средства обещал потратить на благоустройство могилы погибшего и перечислить часть сыну военного.

За несколько месяцев он успел снять крупную сумму средств через банк и оплачивал ими онлайн-покупки.

Сейчас закарпатец находится под стражей по обвинению в совершении другого преступления. Ему грозит штраф от до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы.

Напомним, что в Кривом Роге военный выманил у кумы-жены без вести пропавшего бойца 1 млн грн. Подсудимый был другом детства пропавшего военнослужащего. Женщину он убеждал, что в случае сообщения об установлении факта смерти ее мужа по результатам исследований ДНК, она не должна верить такой информации.