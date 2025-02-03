В Кривом Роге военный выманил у кумы-жены без вести пропавшего бойца 1 млн грн: подробности

Подсудимый был другом детства пропавшего военнослужащего. Женщину он убеждал, что в случае сообщения об установлении факта смерти ее мужа по результатам исследований ДНК, она не должна верить такой информации.

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В Кривом Роге Днепропетровской области судили военнослужащего ВСУ, водителя пулеметного отделения, который выманил более 1 миллиона гривен у своей кумы — жены пропавшего без вести военного. Об этом говорится в приговоре Центрально-Городского районного суда г. Кривой Рог.

Согласно материалам судебного дела, подсудимый с детства дружил с мужчиной, который пропал без вести 7 августа 2023 года вблизи населенного пункта Приютное Пологовского района Запорожской области. Его жена с октября 2023 года стала получать за него выплаты, предусмотренные законом семьям без вести пропавших военнослужащих.

Товарищ пропавшего узнал об этих выплатах и придумал способ, как их выманить у убитой горем жены. Он заявил женщине, что ее муж жив и находится в плену и то, что он имеет знакомых — влиятельных должностных лиц органов СБУ, которые имеют опыт по внеочередному обмену, освобождению и возвращению на территорию Украины военнопленных. По его словам, они могут за денежное вознаграждение предоставить такие услуги и организовать выкуп ее мужа из плена и возвращение домой.

Для правдоподобности он использовал еще один телефон, на который отправлял сообщения о выяснении состояния дела с возвращением его друга домой и откуда сам себе потом присылал ответы и показывал их куме.

Он как "посредник" брал у женщины деньги на расходы, связанные с выкупом ее мужа из плена, переговоры с уполномоченными представителями ВС РФ, транспортные расходы, обеспечение средствами связи, лечение, проживание, питание и тому подобное. Женщине он приказывал не рассказывать об этом посторонним лицам, иначе все может сорваться. Также он убедил ее, что в случае сообщения ей об установлении факта смерти ее мужа по результатам исследований ДНК, она не должна верить такой информации.

Деньги, которые женщина присылала вымышленному "служащему СБУ", мошенник тратил на наркотики и онлайн-казино. В период с 12 октября 2023 года по 19 марта 2024 года подсудимый завладел денежными средствами потерпевшей на общую сумму 1 млн 196 тысяч 143 грн.

В конце концов, потерпевшая начала сомневаться в постоянных обещаниях кума и обратилась в настоящую Службу безопасности Украины.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что имел зависимость от психотропных веществ и играл в онлайн-казино с начала полномасштабного вторжения, а 22 февраля 2023 года его мобилизовали в армию.

За день человек мог проиграть до 200 тысяч за один день.

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога признал мужчину виновным по трем пунктам:

ч. 1 ст. 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий должностного лица);

ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);

и ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Мужчину приговорили к 6 годам за решеткой. Также он должен возместить потерпевшей 1 067 143 гривны.

Напомним, что на Киевщине женщина выманила 1 млн грн у жены пленного "азовца". Она рассказывала о якобы собственных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского военного.