У Кривому Розі військовий виманив у куми-дружини безвісти зниклого бійця 1 млн грн: подробиці

Підсудний був другом дитинства зниклого військовослужбовця. Жінку він переконував, що у разі повідомлення про встановлення факту смерті її чоловіка за результатами досліджень ДНК, вона не повинна вірити такій інформації.

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У Кривому Розі на Дніпропетровщині судили військовослужбовця ЗСУ, водія кулеметного відділення, який видурив понад 1 мільйон гривень у своєї куми – дружини зниклого безвісти військового. Про це йдеться у вироку Центрально-Міського районного суду м. Кривий Ріг.

Згідно із матеріалами судової справи, підсудний з дитинства дружив з чоловіком, який зник безвісти 7 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області. Його дружина із жовтня 2023 року стала отримувати за нього виплати, які передбачені законом родинам безвісти зниклих військовослужбовців.

Товариш зниклого дізнався про ці виплати і вигадав спосіб, як їх виманити у згорьованої дружини. Він заявив жінці, що її чоловік живий і перебуває у полоні і те, що він має знайомих — впливових посадових осіб органів СБУ, які мають досвід з позачергового обміну, визволення та повернення на територію України військовополонених. За його словами, вони можуть за грошову винагороду надати такі послуги й організувати викуп її чоловіка з полону і повернення додому.

Для правдоподібності він використовував ще один телефон, на який відправляв повідомлення щодо з'ясування стану справи з поверненням його друга додому і звідки сам собі потім надсилав відповіді та показував їх кумі.

Він як "посередник" брав у жінки гроші на витрати пов'язані з викупом її чоловіка з полону, перемовини з уповноваженими представниками ЗС РФ, транспортні витрати, забезпечення засобами зв`язку, лікування, проживання, харчування тощо. Жінці він наказував не розповідати про це стороннім особам, інакше все може зірватися. Також він переконав її, що у разі повідомлення її про встановлення факту смерті її чоловіка за результатами досліджень ДНК, вона не повинна вірити такій інформації.

Гроші, які жінка надсилала вигаданому "службовцю СБУ", шахрай витрачав на наркотики та онлайн-казино. У період з 12 жовтня 2023 року по 19 березня 2024 року підсудний заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 1 млн 196 тисяч 143 грн.

Зрештою, потерпіла почала сумніватися в постійних обіцянках кума і звернулася до справжньої Служби безпеки України.

На суді чоловік повністю визнав свою провину. Він розповів, що мав залежність від психотропних речовин і грав в онлайн-казино від початку повномасштабного вторгнення, а 22 лютого 2023 року його мобілізували до війська.

За день чоловік міг програти до 200 тисяч за один день.

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним за трьома пунктами:

ч. 1 ст. 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень службової особи);

ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

і ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Чоловіка засудили до 6 років за ґратами. Також він має відшкодувати потерпілій 1 067 143 гривні.

Нагадаємо, що на Київщині жінка виманила 1 млн грн у дружини полоненого "азовця". Вона розповідала про нібито власні зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського військового.