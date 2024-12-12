Обіцяла повернути додому: на Київщині жінка виманила 1 млн грн у дружини полоненого "азовця"

Підозрювана обіцяла дружині полоненого бійця допомогти із поверненням його додому. За прискорення цього процесу вона виманювала гроші.

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На Київщині правоохоронці затримали жінку, яка нажилася на горі жінці, чоловік якої перебуває в російському полоні. Вона виманила в постраждалої 1 мільйон гривень за обіцянку його звільнити. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Шахрайці повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що підозрювана обіцяла дружині полоненого бійця "Азову" та іншим родичам українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, допомогти із поверненням їх додому. За прискорення цього процесу вона виманювала гроші.

"Шляхом шахрайства підозрювана отримала майже 1 млн грн від дружини захисника "Азовсталі", який перебуває у полоні ворога. Під час спілкування з жінкою вона розповідала про нібито власні зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського військового. Підозрювана маніпулювала емоційним станом потерпілої та погрожувала їй поганими наслідками для чоловіка, якщо вона не заплатить гроші", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час одержання частини коштів від потерпілої.

Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон і банківські картки із доказами злочинної діяльності.

Досудове розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, що 19 листопада Печерський районний суд Києва відправив ексвійськовослужбовця та видавця Владислава Стафійчука-Гранецького (відомого як Влад Сорд) під нічний домашній арешт з носінням електронного браслета до 13 січня 2025 року. За даними слідства, військовий оголосив збір на міномети й частину коштів з донатів залишив собі.

Раніше у Києві 88-річна жінка стала жертвою шахраїв. Вона віддала їм цінні речі, аби забрати свого 83-річного брата, якого нібито забрали в ТЦК.