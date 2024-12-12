Обещала вернуть домой: на Киевщине женщина выманила 1 млн грн у жены пленного "азовца"

Подозреваемая обещала жене пленного бойца помочь с возвращением его домой. За ускорение этого процесса она выманивала деньги.

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На Киевщине правоохранители задержали женщину, которая нажилась на горе женщине, муж которой находится в российском плену. Она выманила у пострадавшей 1 миллион гривен за обещание его освободить. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Мошеннице сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемая обещала жене пленного бойца "Азова" и другим родственникам украинских военных, которые находятся в плену или пропали без вести, помочь с возвращением их домой. За ускорение этого процесса она выманивала деньги.

"Путем мошенничества подозреваемая получила почти 1 млн грн от жены защитника "Азовстали", который находится в плену врага. Во время общения с женщиной она рассказывала о якобы собственных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского военного. Подозреваемая манипулировала эмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для мужа, если она не заплатит деньги", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения части средств от потерпевшей.

Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон и банковские карты с доказательствами преступной деятельности.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что 19 ноября Печерский районный суд Киева отправил экс-военнослужащего и издателя Владислава Стафийчука-Гранецкого (известного как Влад Сорд) под ночной домашний арест с ношением электронного браслета до 13 января 2025 года. По данным следствия, военный объявил сбор на минометы и часть средств с донатов оставил себе.

Ранее в Киеве 88-летняя женщина стала жертвой мошенников. Она отдала им ценные вещи, чтобы забрать своего 83-летнего брата, которого якобы забрали в ТЦК.