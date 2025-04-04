На Закарпатті хрещений батько виманив 7 млн гривень у родини загиблого на війні похресника

В Закарпатській області судитимуть чоловіка, який привласнив собі майже 7 мільйонів гривень, які у шахрайський спосіб виманив у матері свого загиблого похресника.

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Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Відносно чоловіка порушено кримінальне провадження. Його звинувачують у шахрайстві та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що хрещений батько загиблого воїна шляхом обману заволодів майже 7 млн грн, які призначалися родині загиблого військовослужбовця.

Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника. Він запропонував матері свого похресника допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

Він відкрив рахунок, а картку залишив у себе. Нараховані на неї кошти обіцяв витратити на благоустрій могили загиблого та перерахувати частину сину військового.

За кілька місяців він встиг зняти велику суму коштів через банк та оплачував ними онлайн-покупки.

Зараз закарпатець перебуває під вартою за обвинуваченням у вчиненні іншого злочину. Йому загрожує штраф від до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи.

Нагадаємо, що у Кривому Розі військовий виманив у куми-дружини безвісти зниклого бійця 1 млн грн. Підсудний був другом дитинства зниклого військовослужбовця. Жінку він переконував, що у разі повідомлення про встановлення факту смерті її чоловіка за результатами досліджень ДНК, вона не повинна вірити такій інформації.