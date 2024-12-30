Разборки вокруг Ханукии на Майдане: как россияне играют на наших поисках внутреннего врага
Российские технологи, которые раздувают споры украинцев в соцсетях, ничего не придумывают — они используют те конфликты, которые уже есть, пишет блогер Сергей Дидковский. А вечный поиск украинцами внутренних врагов по всем направлениям им очень в этом помогает.
Как россияне используют срачи в соцсетях?
Технология проста и известна. Это рефлексивное управление с использованием систем мониторинга и ботоферм.
Мониторинги ищут посты с потенциалом раздувания конфликта между украинцами. В России есть "Крибрум" и его аналоги.
Посты по мониторингу отправляют в ботофермы, которые включаются в комментирование. По каждой теме есть свои методички.
Именно поэтому в постах о Ханукии появляются комментарии от закрытых аккаунтов. Тексты комментариев они научились переводить.
Юморески про "пекельні борошна" и "розповіді вчительці" — это от неиспользования chat gpt или deepl. Потому что они оба переводят очень качественно.
"Літак мить" — это, вероятно, продукт гугл-переводчика, который до сих пор очень слаб.
Зачем россияне придумывают конфликты? Они их не придумывают, а используют. Конфликты возникают сами собой. Они лишь усиливают сигнал — "подливают масло в огонь", подстрекают.
С течением войны конфликтов между украинцами будет становиться все больше, потому что где-то с 2023 года мы находимся в поиске внутреннего врага. В частности, термин "уклонист" появился в интернете год назад (гугл тренд показывает).Важно
Внутренними врагами у нас называют релокантов, уклонистов, богатых, русскоязычных, донецких, нардепов, киевских, западенцев и тому подобное.
Хорошо акцентируют внимание на деятельности ТЦК. То есть, произошло событие — человека вытащили из машины, залили газом — это событие максимально разгоняют в соцсетях.
Если бы события не было — не разгоняли бы.
Логично, что дошли и до Ханукии. Потому что всегда есть место для конспирологии.
Конечно, кроме срачей в соцсетях, есть блогеры в ТикТоке, каналы в телеграмме. Которые просто транслируют тексты, направленные на распределение украинцев.
Какое-то количество людей воспринимает враждебные тексты за свои мысли и уже самостоятельно несет их дальше (распространяют вирус), в том числе — в соцсети.
Задача рефлексивного управления — изменить точку зрения, изменить фокус внимания, поменять местами правду и ложь.
Они усиливают негатив.
Еще больше эмоций — еще меньше рационального.
То есть — рассорить украинцев.
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