Возвращение из-за границы: Польша или Украина — где выгоднее жить в 2025 году

Вот такие расчеты на тему возвращения релоцированных людей в Украину.

Медианная зарплата украинцев в Польше (2 квартал 2024 года) — €928.

В Украине (2025 год) — €548.

В Польше доходы украинцев пока ниже доходов поляков; у украинцев с высшим образованием прибавка к зарплате лишь ~22% против ~84% у поляков.

То есть — есть потенциал для роста.

Варшава ≈ в 2 раза дороже Киева с арендой и ≈ в 1,7 раза — без аренды (ноябрь 2025).

Польша в целом дороже Киева ~в 1,6 раза с арендой и ~в 1,5 раза без аренды

Где выгоднее жить?

По "типичной корзине потребителя", без аренды выгоднее в Польше (остается больше от медианного дохода).

Если арендовать 1-комнатную самостоятельно — в обоих местах бюджет страдает, но дефицит относительно дохода меньше в Польше.

При совместной аренде на двоих Польша почти выходит в ноль, Киев — еще в минусе.

