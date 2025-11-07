Возвращение из-за границы: Польша или Украина — где выгоднее жить в 2025 году
Для возвращения украинцев из-за границы принципиально важно, чтобы условия жизни дома были выгоднее, чем за рубежом. Между тем, как отмечает блогер Сергей Дидковский, анализ текущих показателей уровня жизни в Варшаве и Киеве свидетельствует о том, что, к сожалению, выгоднее жить там — при любой структуре расходов...
Вот такие расчеты на тему возвращения релоцированных людей в Украину.
Медианная зарплата украинцев в Польше (2 квартал 2024 года) — €928.
В Украине (2025 год) — €548.
В Польше доходы украинцев пока ниже доходов поляков; у украинцев с высшим образованием прибавка к зарплате лишь ~22% против ~84% у поляков.
То есть — есть потенциал для роста.
Варшава ≈ в 2 раза дороже Киева с арендой и ≈ в 1,7 раза — без аренды (ноябрь 2025).
Польша в целом дороже Киева ~в 1,6 раза с арендой и ~в 1,5 раза без аренды
Где выгоднее жить?
По "типичной корзине потребителя", без аренды выгоднее в Польше (остается больше от медианного дохода).
Если арендовать 1-комнатную самостоятельно — в обоих местах бюджет страдает, но дефицит относительно дохода меньше в Польше.
При совместной аренде на двоих Польша почти выходит в ноль, Киев — еще в минусе.
