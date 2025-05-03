Где в Киеве жарко, а где — холодно: как уровень доходов влияет на климат городов
Хаотичная застройка и плохо продуманная инфраструктура современного города приводит к тому, что внутри него климат разных районов весьма неодинаков. Блогер Сергей Дидковский рассказывает о том, какие места в Киеве самые прохладные, а какие — самые жаркие
Киев можно отнести к городам с низким и средним уровнем дохода, в одном секторе с городами Азии и Африки.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Urban Sustainability, показывает, что городской остров тепла (МОТ) приводит к тому, что города становятся значительно теплее, чем окружающие сельские районы, причем эта тенденция усиливается быстрее в странах с низким и средним уровнем дохода.
Эта тенденция обусловлена быстрой, часто незапланированной урбанизацией, потерей деревьев и неадекватной инфраструктурой, особенно в таких регионах, как Южная Азия, Африка к югу от Сахары и Ближний Восток:
- Городские территории во всем мире нагреваются в среднем на 0,021°C в год, причем более бедные города испытывают самое сильное повышение температуры.
- ВУЗы являются наиболее интенсивными летом днем и зимой ночью из-за поглощения и удержания тепла городскими материалами.
Причины:
- Плохое городское планирование и инфраструктура в странах с низким уровнем дохода не способны смягчить последствия жары.
- Высокий прирост населения и увеличение потребления энергии способствуют более сильному удержанию тепла ночью.
А это из исследования LUN: Где же в Киеве самое горячее место?
Жарко на Оболони, Троещине, Осокорках, в районе Крещатика, Новой застройки. Здесь низкий уровень озеленения — 10-35% территории, и это дает о себе знать.
Прохладнее всего на Голосеево, Отрадном, Нивках. Здесь территория озеленения составляет 35-70 %.
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