Вероятность катастрофы 62%: будущее Земли под угрозой из-за надвигающихся "переломных моментов"

Новое исследование показывает вероятность множественных "переломных моментов" климата, если человечество срочно не изменит глобальную политику. Ученые полагают, что риск катастрофы сегодня составляет 62%, однако ее все еще можно избежать.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Ученые годами предупреждают о последствиях климатического кризиса нависшего над планетой. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, океан нагревается невероятными темпами, а планета теряет ледяные щиты. Однако в будущем климатический сценарий для Земли может оказаться еще хуже.

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В новом исследовании ученые оценили риск перелома в 16 критических компонентах системы планеты, в том числе разрушение ледяных щитов, потерю тропических коралловых рифов и вымирание обширных лесов. Результаты указывают на то, что при текущей политике и прогнозируемом глобальном потеплении средний риск пересечения одной или нескольких "переломных точек" составляет 62%. И это самая консервативная оценка.

К счастью человечества, принятие устойчивых путей с более низкими выбросами парниковых газов, вероятно, позволит значительно снизить риск. Исследование было проведено учеными из Университетов Эксетера и Гамбурга и также показывает, что выброс углерода в некоторых точках невозврата вряд ли приведет к достаточному потеплению Земли, чтобы вызвать другие точки невозврата. Речь идет о таких сценариях, как вымирание лесов Амазонки и таянии вечной мерзлоты.

По словам ведущего автора исследования Якоба Дойтлоффа, хорошие новости заключаются в том, что у человечества все еще есть шанс остановить катастрофу. Двигаясь к более устойчивому будущему с меньшими выбросами, риск запуска этих точек невозврата значительно снижается.

Отметим, что "точка невозврата" наступает, когда небольшое изменение переводит всю систему в новое состояние, вызывая значительные и долгосрочные изменения. В исследовании оценивались вероятности точек невозврата в пяти различных сценариях, известных как общие социально-экономические пути (SSP).

В то же время, по словам профессора Тима Лентона из Института глобальных систем Эксетера, точки невозврата климата в действительности могут иметь разрушительные последствия для человечества и планеты в целом. Исследователи также признают, что в данный момент мир находится на "опасной траектории" и ситуация резко ухудшится, если нам не удастся изменить курс.

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