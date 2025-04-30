Імовірність катастрофи 62%: майбутнє Землі під загрозою через "переломні моменти", що насуваються

Нове дослідження показує ймовірність множинних "переломних моментів" клімату, якщо людство терміново не змінить глобальну політику. Вчені вважають, що ризик катастрофи сьогодні становить 62%, проте її все ще можна уникнути.

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Про це пише SciTechDaily.

Учені роками попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, океан нагрівається неймовірними темпами, а планета втрачає крижані щити. Однак у майбутньому кліматичний сценарій для Землі може виявитися ще гіршим.

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У новому дослідженні вчені оцінили ризик перелому в 16 критичних компонентах системи планети, зокрема руйнування крижаних щитів, втрату тропічних коралових рифів і вимирання великих лісів. Результати вказують на те, що при поточній політиці й прогнозованому глобальному потеплінні середній ризик перетину однієї або декількох "переломних точок" становить 62%. І це найконсервативніша оцінка.

На щастя людства, прийняття стійких шляхів з нижчими викидами парникових газів, ймовірно, дасть змогу значно знизити ризик. Дослідження було проведене вченими з Університетів Ексетера та Гамбурга і також показує, що викид вуглецю в деяких точках неповернення навряд чи призведе до достатнього потепління Землі, щоб викликати інші точки неповернення. Йдеться про такі сценарії, як вимирання лісів Амазонки та танення вічної мерзлоти.

За словами провідного автора дослідження Якоба Дойтлоффа, хороші новини полягають у тому, що у людства все ще є шанс зупинити катастрофу. Рухаючись до більш стійкого майбутнього з меншими викидами, ризик запуску цих точок неповернення значно знижується.

Зазначимо, що "точка неповернення" настає, коли невелика зміна переводить усю систему в новий стан, спричиняючи значні та довгострокові зміни. У дослідженні оцінювалися ймовірності точок неповернення в п'яти різних сценаріях, відомих як загальні соціально-економічні шляхи (SSP).

Водночас за словами професора Тіма Лентона з Інституту глобальних систем Ексетера, точки неповернення клімату насправді можуть мати руйнівні наслідки для людства та планети загалом. Дослідники також визнають, що наразі світ перебуває на "небезпечній траєкторії" і ситуація різко погіршиться, якщо нам не вдасться змінити курс.

Раніше Фокус писав про те, що Земля вперше в історії подолала небезпечну межу: вчені називають 2024 рік символічним.