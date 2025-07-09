Миф о тупом украинском народе: кому выгодно представлять население страны каким-то "не таким"
Блогер Сергей Дидковский констатирует: участились стоны на тему, что украинский народ не такой, тупой и т.д. Все это делается в политических целях — и от тех людей, которые, вроде марксистов или леволюбералов, любят переделывать целые нации. На самом деле нет тупых народов — есть достойные и недостойные его представители.
Народ тупой?
Участились стоны на тему, что украинский народ не такой, тупой и тому подобное.
Согласен, что это происходит в рамках политической борьбы, где через "лидеров мнения" политические проекты формируют себе базу избирателей.
Потому что на большее не хватает ума и эмоционального капитала. Только на "разделяй и властвуй".
Отмечу, что чаще о "не таких людях или не таком народе" говорят марксисты и их латентные сторонники.
То есть — они говорят о "переработке человеческого материала".
Логика "народ не такой — нужно его переделать, чтобы он стал таким".
Карл Поппер (британско-австрийский философ, логик и социолог, один из самых влиятельных мыслителей XX века) доказал, что эта логика формирует механизм тотального контроля, поскольку любое отклонение от "пути" трактуется как дефект, который следует исправить.
Проще — централизованная модель стремится к репрессивной унификации, а не "освобождению от иерархий".
Эта логика максимально близка марксистам, желающим построить "мир максимального равенства", а все, кто не согласен с их видением этого равенства, являются дефективными.
Здесь вспомним СССР, Камбоджу (я тебя замучаю, как Пол Пот Кампучию) и другие неудачные и человеконенавистнические проекты построения "мира максимального равенства", которые обернулись смертями десятков (или сотен?) миллионов людей. В первую очередь — украинцев.Важно
В частности, обращу внимание на леволибералов (новое название марксистов), которые в погоне за миром равенства и уважения вынесли за скобки "белых цисгендерных мужчин" как лишних.
Они же усилили межэтнические кризисы в Евросоюзе, где десятки миллионов беженцев из Африки и Азии не работают, не интегрируются в общество, совершают уголовные преступления и террористические акты.
Что в результате приводит к:
- Антисемитизму.
- Снижению темпов экономического роста.
- Неготовности к возможным войнам.
- Отставанию в инновациях (по сравнению с США и Китаем).
Потому что деньги и внимание идут не на прогресс и улучшение жизни человека, а на построение утопии.
У марксистов эмоции и фантастика побеждают рациональный подход. Им не нужно "эффективно и качественно". Им нужно, чтобы "было, как я хочу".
Поэтому народ не тупой. У него есть достойные представители и недостойные.
Те, кто сеет вражду между украинцами — недостойны, потому что рационально это приведет к катастрофическим последствиям.
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