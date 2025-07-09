Миф о тупом украинском народе: кому выгодно представлять население страны каким-то "не таким"

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Народ тупой?

Участились стоны на тему, что украинский народ не такой, тупой и тому подобное.

Согласен, что это происходит в рамках политической борьбы, где через "лидеров мнения" политические проекты формируют себе базу избирателей.

Потому что на большее не хватает ума и эмоционального капитала. Только на "разделяй и властвуй".

Отмечу, что чаще о "не таких людях или не таком народе" говорят марксисты и их латентные сторонники.

То есть — они говорят о "переработке человеческого материала".

Логика "народ не такой — нужно его переделать, чтобы он стал таким".

Карл Поппер (британско-австрийский философ, логик и социолог, один из самых влиятельных мыслителей XX века) доказал, что эта логика формирует механизм тотального контроля, поскольку любое отклонение от "пути" трактуется как дефект, который следует исправить.

Проще — централизованная модель стремится к репрессивной унификации, а не "освобождению от иерархий".

Эта логика максимально близка марксистам, желающим построить "мир максимального равенства", а все, кто не согласен с их видением этого равенства, являются дефективными.

Здесь вспомним СССР, Камбоджу (я тебя замучаю, как Пол Пот Кампучию) и другие неудачные и человеконенавистнические проекты построения "мира максимального равенства", которые обернулись смертями десятков (или сотен?) миллионов людей. В первую очередь — украинцев.

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В частности, обращу внимание на леволибералов (новое название марксистов), которые в погоне за миром равенства и уважения вынесли за скобки "белых цисгендерных мужчин" как лишних.

Они же усилили межэтнические кризисы в Евросоюзе, где десятки миллионов беженцев из Африки и Азии не работают, не интегрируются в общество, совершают уголовные преступления и террористические акты.

Что в результате приводит к:

Антисемитизму. Снижению темпов экономического роста. Неготовности к возможным войнам. Отставанию в инновациях (по сравнению с США и Китаем).

Потому что деньги и внимание идут не на прогресс и улучшение жизни человека, а на построение утопии.

У марксистов эмоции и фантастика побеждают рациональный подход. Им не нужно "эффективно и качественно". Им нужно, чтобы "было, как я хочу".

Поэтому народ не тупой. У него есть достойные представители и недостойные.

Те, кто сеет вражду между украинцами — недостойны, потому что рационально это приведет к катастрофическим последствиям.

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