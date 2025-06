Украденная молодость: в чем обвиняют 24-летние украинцы своих предшественников и в чем они правы

Related video

О ПОКОЛЕНИИ ОТЛОЖЕННОЙ ВОЙНЫ

Так трогательно пенился в моей ленте флешмоб 24-летних молодцов-достигнувших — ино тешься, какая у нас страна возможностей и социальных лифтов, почти без иронии говорю! — и вот пришла София Челяк — и несколькими абзацами ввалила просто под дых.

Сама она, видимо, думает, что ввалила Гончаренко, который (я так поняла) недоволен 24-летним директором какого-то крутого оружейного концерна. Но на самом деле у Софии получился гораздо более масштабный "манифест" — можно сказать, что ее устами молодое поколение наконец-то объявило свой счет всем нам, "взрослым" (45+), — за то, что переложили эту войну на их плечи.

(Я это читала со смешанным чувством боли и гордости — с таким впечатлением, будто это моя Ульянка из "После третьего звонка" написала.)

Потому что да, это должна была быть "наша" война — еще в 1990-х. Но мы были к ней не готовы — и делали все, чтобы ее избежать. Мы не обеспечили в стране смены элит (таким образом обеспечив Москве сохранение контроля над базовыми нац. ресурсами); мы оставили в Крыму российское войско ("Флотам быть, флотам дружить"!), а в информполе — российских "смотрящих" за каждым микрофоном — и вплоть до 2004-го (а большинство и после того) в принципе соглашались терпеть на каждом шагу (бизнес, церковь, школа, медиа...) российское поношение, "лишбынебыловойны" (главный страх каждого советского ребенка, который догнал страну еще и в 2019-м!). Благодарные за какой-то минимум экономической свободы, мы занялись восстановлением нашего "раскулаченного" прадедовского дома, наших ободранных под СССР до третьесортного состояния городов и сел, — под управлением внуков и правнуков тех самых сталинских вертухаев. Как оказалось — ровно до той кондиции, когда нас снова стало можно прийти раскулачить: поднаростили жирка...

А в промежутке выросли наши дети. И сказали — нет, так не будет.

Важно

В сети скандал из-за критики Гончаренко предпринимательницы из сферы ОПК: что известно (скриншоты)

(Что-то подобное заявила было отцу молоденькая Марийка Савчин: "Если бы вы, папа, не проиграли Украину, то я бы не должна была теперь по лесам прятаться!" — и отец замолчал, и никогда больше не упрекнул ее ни словом, потому что что тут скажешь? Но поколение родителей Марии Савчин "по крайней мере попробовало" — мы же, как поколение, — а уже самое время нам начинать подводить понемногу исторические итоги, эгежбоньки! — делали все, чтобы "не дай Бог, не пришлось пробовать", и до последнего надеялись, что пронесет...)

Подруга, о чьем прахе в багажнике пишет София, — это Вика Амелина, которой на днях была посмертно присуждена в Великобритании премия Джорджа Оруэлла за нон-фикшин: эта книга, Looking At Women Looking At War, издана недописанной, Вика планировала еще над ней поработать, но не успела, потому что ее в 37 убила в Краматорске российская ракета. И я, честно говоря, давно перестала понимать, как это все выдержать — даже если по 100 раз в день уговаривать себя, что я-то не виновата, я-то молодец, я еще ого-го когда #аяжсказала, и готовила, и предостерегала, под свист, гик и улюлюканье целой армии "смотрящих", — и все оно на фиг оказалось, потому что есть простой и абсолютно невыносимый факт: ты жива, а молодежь погибает, — порядок, противный всем естественным "настройкам" человеческих сообществ.

Словом, что говорить — провалило наше поколение "Фортинбрасову миссию" (кто из 45+ помнит "Хроники от Фортинбраса", тот меня поймет). Извините, дети, — что могли, то вам дали. С предыдущим (наших отцов, а ваших дедов) поколением было, не забывайте, еще хуже — те вообще в решающую минуту, вместо того, чтобы добивать гидру, покорно повезли ей сначала "колбасу и сахар", а затем и ракеты на свою (нашу с вами) голову. Боюсь, если бы в 1990-е ввязались были в войну, мы бы и ее проиграли, — вы просто не представляете, какие мы тогда были глупые: насколько НЕГОТОВЫЕ к самостоятельной государственной жизни...

А у вас есть шанс наконец вытащить страну из этой 300-летней ямы.

Поэтому тяните, здоровые, и Боже вам помоги. И не оплакивайте свою, якобы, "украденную молодость", вот поверьте — те, что в это время тусят в Берлине и ходят на тиндер дейты, еще вам на нее когда-то завидовать будут: после того, как Украина победит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник