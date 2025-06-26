В сети скандал из-за критики Гончаренко предпринимательницы из сферы ОПК: что известно (скриншоты)

Вспыхнул новый публичный скандал с участием народного депутата Алексея Гончаренко. Он касается Екатерины Михалко — 24-летней руководительницы ОПК "Технологические силы Украины", работающей в сфере экспорта оружия.

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Нардеп Алексей Гончаренко обратился к Екатерине Михалко с просьбой рассказать, каким образом она в возрасте 22 лет смогла занять высокую должность, а именно стать руководительницей ОПК "Технологические силы Украины".

"Как думаете, что надо делать, чтобы в 24 года занимать должность исполнительного директора объединения предприятий ОПК "Технологические силы Украины", которое отвечает за экспорт оружия? Вот и я не знаю. Екатерина Михалко с августа 2023 года занимает эту высокую должность. То есть фактически стала директором в 22 года! Ну и к этому всему — структуры, которая отвечает за экспорт оружия. Вижу, многие уже начали писать о разных связях. Но! Я бы очень хотел послушать именно историю госпожи Екатерины. Это же история успеха!", — написал Гончаренко.

Гончаренко о Екатерине Михалко Фото: скриншот

Впоследствии Гончаренко снова опубликовал сообщение, в котором отметил молодой возраст Михалко и усомнился в ее достижениях и профессионализме.

"Я видел много людей в своей жизни, но, к сожалению, ни одного 24-летнего не встречал, кто мог бы возглавить экспорт оружия. Например, в 2021 году мы продали оружия на 145 миллионов долларов. То есть сейчас — еще больше. Может, я чего-то не понимаю? Может, госпожа Екатерина с семилетнего возраста уже в этой сфере и имеет такие связи, которые нам и не снились? Просто интересно. Может, до этого она уже руководила системами или компаниями с подобными бюджетами? Я просто не могу понять логику назначения. Красивая — да. Фотосеты — вижу. А где профессионализм? Какие достижения?" — спросил депутат.

Гончаренко сомневается в профессиональности Михалко Фото: скриншот

Реакция Екатерины Михалко

Екатерина Михалко не понимает, почему у нее требуют оправданий относительно того, какую должность она занимает. Она написала соответствующее сообщение в Facebook.

"Требуют "оправданий". За что? За то, что я — женщина. Мне 24 года. Я живу в Украине. Занимаюсь вооружением и дронами для армии. Возглавляю общественную организацию. Частные компании — по собственному желанию — выбирают работать вместе. Мы платим зарплаты людям и налоги государству. Это может не нравиться только одной категории: врагу, россиянам", — написала Екатерина.

Она подчеркнула, что для нее честь — быть громоотводом для поколения молодых женщин, которые стремятся работать в сфере национальной безопасности.

Михалко не понимает, почему должен оправдываться за должность, которую занимает Фото: скриншот

Скандал по Михалко: реакция сети: реакция сети

Военнослужащий Нацгвардии, журналист и писатель Евгений Спирин утверждает, что скандал вокруг Екатерины Михалко — это доказательство того, что позиции сексизма и эйджизма в Украине непоколебимы и прочны.

"То, что позиции сексизма и эйджизма очень прочные и непоколебимые не удивляет, потому что это известно. Удивляет, что люди в Украине до сих пор слушают Шария, Олешку... Ну, казалось бы, уже же и так ад на земле и каждый день похороны из-за рсн и ее ракет. Нет, продолжают есть говно лопатой из жоп пророссийских типов и еще просят добавки. С каналов типов, которые всю эту почву для врагов подготовили", — написал Евгений.

Реакция Евгения Спирина Фото: скриншот

Сообщение Гончаренко вызвало реакцию также со стороны ректора Киевского авиационного университета Ксении Семеновой, которая заняла позицию защиты Екатерины. Ректор заявила, что считает ее эффективным руководителем.

"Мальчик Алексей считает себя достаточно зрелым, чтобы прыгать на молодую красивую умную умную эффективную девушку, которая руководит ТСУ. У меня в команде очень много молодых эффективных людей и я знаю работу Михалко. Поэтому я сейчас буду сильно вписываться за Екатерину). Технологические силы Украины — это общественный союз, который объединяет производителей. Судя по тому, какие компании являются членами ТСУ, союз делает свою работу очень хорошо. Недавно, например, Президент объявил, что Украина движется в сторону экспорта своего оружия. И здесь большая заслуга именно ВСУ. Да, ВСУ не является государственным органом и не регулируют экспорт оружия. Но успешно лоббируют интересы производителей, что и должен делать союз", — написала Семенова.

На скандал отреагировала ректор Киевского авиационного университета Фото: скриншот

После этого Алексей Гончаренко опубликовал еще одно сообщение в ответ на слова Ксении Семеновой. Он обвинил обеих женщин в активности в Facebook вместо работы.

"О! Ректор университета, в котором самая большая реформа за все время — смена названия, проснулась. Не похвально то, что ни ректор, ни наша 24-летняя руководительница экспорта (!) оружия не жалеют времени на Facebook и фотосессии, зато работой занимаются значительно меньше", — написал Гончаренко.

Он также добавил, что займется проверкой Киевского авиационного университета и депутатского фонда.

Гончаренко обратился к ректору Киевского авиационного университета Фото: скриншот

Ксения Семенова опубликовала сообщение в ответ, и отметила, что сделала правильно, отреагировав и поддержав Екатерину.

"Знала ли я, что после того, как я поддержу Технологические силы Украины, Гончаренко запустит кампанию против меня и авиационного университета? Очевидно. Для чего я все же написала про Екатерину и ТСУ? Потому что это правильно. Спасибо за понимание) К сожалению, у меня еще есть самоуважение, совесть и обостренное восприятие справедливости. Не очень умно, пожалуй, зато честно", — написала она.

Ректор Киевского авиационного университета опубликовала еще одно сообщение Фото: скриншот

В частности, на скандал отреагировала нардеп Марьяна Безуглая, написав, что ее насторожило, что грантовое сообщество начало массово "штамповать посты в защиту".

"Ну, начнем с того, что это не какое-то государственное предприятие, а частная инициатива — "Технологические силы Украины". Мы их законом не создавали, только "Силы беспилотных систем". Поэтому вопросов, как к чиновникам, к Екатерине быть не должно. Здесь деза", — отметила Безуглая.

Нардеп также назвала Екатерину "проходной тусовщицей" и "проходной гламурной".

"Проходная гламурная, еще и из частной сферы. Не разбирается в папиках. Ноунейм. Для чего на нее нападать? Отдельное "не спасибо", когда атаку на Катеринку подают как атаку на женское лидерство. Для себя давно убедилась: нет женского лидерства, есть лидерство человека разумного, homo sapiens. Если ты лидер, то феминитив тебе не нужен — ты просто ведешь за собой, независимо, какой у тебя пол. Точка", — отметила народный депутат.

На скандал отреагировала нардеп Марьяна Безуглая Фото: скриншот

Напомним, 18 мая Алексей Гончаренко рассказал об инициативе, что работникам ТЦК следует выдавать отдельную форму, а не "пиксель", как у действующих военных ВСУ. По его словам, мобилизацией в принципе не должны заниматься военные.

Фокус также писал, что Гончаренко просил Верховную Раду и Кабинет Министров Украины урегулировать вопрос формы для сотрудников ТЦК. Он заявлял, что военные стесняются надевать "пиксель".