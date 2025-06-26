У мережі скандал через критику Гончаренком підприємиці зі сфери ОПК: що відомо (скриншоти)

Спалахнув новий публічний скандал за участі народного депутата Олексія Гончаренка. Він стосується Катерини Михалко — 24-річної керівниці ОПК "Технологічні сили України", що працює у сфері експорту зброї.

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Нардеп Олексій Гончаренко звернувся до Катерини Михалко з проханням розповісти, яким чином вона у віці 22 роки змогла обійняти високу посаду, а саме стати керівницею ОПК "Технологічні сили України".

"Як думаєте, що треба робити, щоб в 24 роки обіймати посаду виконавчого директора об’єднання підприємств ОПК "Технологічні сили України", яке відповідає за експорт зброї? Ось і я не знаю. Катерина Михалко з серпня 2023 року обіймає цю високу посаду. Тобто фактично стала директором в 22 роки! Ну і до цього всього – структури, яка відповідає за експорт зброї. Бачу, багато хто вже почав писати про різні звʼязки. Але! Я би дуже хотів послухати саме історію пані Катерини. Це ж історія успіху!", — написав Гончаренко.

Гончаренко про Катерину Михалко Фото: скриншот

Згодом Гончаренко знову опублікував допис, в якому наголосив на молодому віці Михалко і засумнівався у її досягненнях та професійності.

"Я бачив багато людей у своєму житті, але, на жаль, жодного 24-річного не зустрічав, хто міг би очолити експорт зброї. Наприклад, у 2021 році ми продали зброї на 145 мільйонів доларів. Тобто зараз — ще більше. Може, я чогось не розумію? Може, пані Катерина з семирічного віку вже в цій сфері й має такі зв’язки, які нам і не снилися? Просто цікаво. Може, до цього вона вже керувала системами чи компаніями з подібними бюджетами? Я просто не можу зрозуміти логіку призначення. Красива — так. Фотосети — бачу. А де професійність? Які досягнення?" — запитав депутат.

Гончаренко сумнівається в професійності Михалко Фото: скриншот

Реакція Катерини Михалко

Катерина Михалко не розуміє, чому в неї вимагають виправдань щодо того, яку посаду вона займає. Вона написала відповідний допис у Facebook.

"Вимагають "виправдань". За що? За те, що я — жінка. Мені 24 роки. Я живу в Україні. Займаюся озброєнням і дронами для армії. Очолюю громадську організацію. Приватні компанії — за власним бажанням — обирають працювати разом. Ми платимо зарплати людям і податки державі. Це може не подобатися лише одній категорії: ворогу, росіянам". — написала Катерина.

Вона підкреслила, що для неї честь — бути громовідводом для покоління молодих жінок, які прагнуть працювати в сфері національної безпеки.

Михалко не розуміє, чому має виправдовуватись за посаду, яку займає Фото: скриншот

Скандал щодо Михалко: реакція мережі

Військовослужбовець Нацгвардії, журналіст і письменник Євген Спірін стверджує, що скандал довкола Катерини Михалко — це доказ того, що позиції сексизму та ейджизму в Україні непохитні та міцні.

"Те, що позиції сексизму та ейджизму дуже міцні і непохитні не дивує, бо це відомо. Дивує, що люди в Україні досі слухають Шарія, Олешку… Ну, здавалось б, вже ж і так пекло на землі і кожен день похорон через рсн і її ракети. Ні, продовжують їсти гівно лопатою з жоп проросійських тіпів і ще просять добавки. З каналів тіпів, які весь це ґрунт для ворогів підготували", — написав Євген.

Реакція Євгена Спіріна Фото: скриншот

Допис Гончаренка викликав реакцію також із боку ректорки Київського авіаційного університету Ксенії Семенової, яка зайняла позицію захисту Катерини. Ректорка заявила, що вважає її ефективною керівницею.

"Хлопчик Олексій вважає себе достатньо зрілим, щоб стрибати на молоду красиву розумну ефективну дівчину, яка керує ТСУ. У мене в команді дуже багато молодих ефективних людей і я знаю роботу Михалко. Тому я зараз буду сильно вписуватися за Катерину). Технологічні сили України — це громадська спілка, яка обʼєднує виробників. Судячи з того, які компанії є членами ТСУ, спілка робить свою роботу дуже добре. Нещодавно, наприклад, Президент оголосив, що Україна рухається в бік експорту своєї зброї. І тут велика заслуга саме ТСУ. Так, ТСУ не є державним органом і не регулюють експорт зброї. Але успішно лобіюють інтереси виробників, що і має робити спілка", — написала Семенова.

На скандал відреагувала ректорка Київського авіаційного університету Фото: скриншот

Після цього Олексій Гончаренко опублікував ще один допис у відповідь на слова Ксенії Семенової. Він звинуватив обох жінок у активності в Facebook замість роботи.

"О! Ректорка університету, в якому найбільша реформа за весь час — зміна назви, прокинулась. Не похвально те, що ні ректорка, ні наша 24-річна керівниця експорту (!) зброї не шкодують часу на Facebook і фотосесії, зате роботою переймаються значно менше", — написав Гончаренко.

Він також додав, що займеться перевіркою Київського авіаційного університету і депутатського фонду.

Гончаренко звернувся до ректорки Київського авіаційного університету Фото: скриншот

Ксенія Семенова опублікувала допис у відповідь, і зазначила, що зробила правильно, відреагувавши та підтримавши Катерину.

"Чи знала я, що після того, як я підтримаю Технологічні сили України, Гончаренко запустить кампанію проти мене і авіаційного університету? Очевидно. Для чого я все ж написала про Катерину і ТСУ? Тому що це правильно. Дякую за розуміння) На жаль, у мене ще є самоповага, совість і загострене сприйняття справедливості. Не дуже розумно, мабуть, зате чесно", — написала вона.

Ректорка Київського авіаційного університету опублікувала ще один допис Фото: скриншот

Зокрема, на скандал відреагувала нардепка Марʼяна Безугла. Вона написала, що її насторожило, що грантова спільнота почала масово "штампувати пости на захист".

"Ну, почнемо з того, що це не якесь державне підприємство, а приватна ініціатива — "Технологічні сили України". Ми їх законом не створювали, тільки "Сили безпілотних систем". Тож питань, як до чиновників, до Катерини бути не має. Тут деза", — зазначила Безугла.

Нардепка також назвала Катерину "прохідною тусовщицею" та "прохідною гламурною".

"Прохідна гламурна, ще й з приватної сфери. Не розбирається в папіках. Ноунейм. Для чого на неї нападати? Окреме "не дякую", коли атаку на Катеринку подають як атаку на жіноче лідерство. Для себе давно переконалась: немає жіночого лідерства, є лідерство людини розумної, homo sapiens. Якщо ти лідер, то фемінітив тобі не потрібен — ти просто ведеш за собою, незалежно, яка в тебе стать. Крапка", — зазначила народна депутатка.

На скандал відреагувала нардепка Марʼяна Безугла Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня Олексій Гончаренко розповів про ініціативу, що працівникам ТЦК слід видавати окрему форму, а не "піксель", як у діючих військових ЗСУ. За його словами, мобілізацією в принципі не повинні займатися військові.

Фокус також писав, що Гончаренко просив Верховну Раду і Кабінет Міністрів України врегулювати питання форми для співробітників ТЦК. Він заявляв, що військові соромляться вдягати "піксель".