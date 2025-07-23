Мертвое слово ИИ: как искусственный интеллект закладывает бомбу под систему образования

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ШИ МУЖЧИНА...

Открыла новый "вордовский" документ, только собралась печатать заголовок ("Слово к литовскому читателю") — как заметила новенькую плашечку: "опишите, что нужно описать", — и в сердцах честно отщелкала на ней в ответ: "Предисловие к новому иностранному изданию "Полевых исследований по украинскому сексу"", — улыбаясь себе под нос едкой ухмылочкой человека, вынужденного к нелюбимой работе: мол, ню-ню, обозвался помощничек, посмотрим, как ты тут мне сейчас наверзешь черти-отца-знает-чего, искусственноголовец покоцаный!..

А ни фига он уже не покоцаный. За 30 сек он мне выдал текст, от которого я похолодела: вполне приличный, гладко причесанный мини-рефератик, скомпилированный из нескольких десятков общих слов, которые чаще всего повторяются об этом романе литературоведами на разных широтах. (Для любопытных помещаю скрин.)

Все правильно, никаких проколов, не придерешься — кроме того, что текст МЕРТВЫЙ, мертвый как пепел, ни запомнить, ни повторить, читала — что резинку жевала, но ведь за это в нашей системе образования не снижают оценки!.. И что, спросить бы, должен начать научный руководитель или преподаватель, когда ему студент или диссертант приволочет с сотню стр. такого "правильного" словесного пластика?

Это гаплык, уважаемые господа. А еще и в условиях дистанционки, которая делает невозможным личный контакт Учитель — Ученик, это вообще та бомба, которая окончательно добьет наше гуманитарное образование (по крайней мере гуманитарное 100%, за "сайенс" вписываться не берусь). Что-то надо с этим делать, и немедленно, "еще вчера". Переходить на какие-то "кружковые", "домашние" формы обучения (так, как к Сократу ученики ходили), — чтобы происходила, как предостерегал Фромм еще 70 гг. назад (мудрый человек, видел, в какую задницу направляется человечество!), "не передача знаний, а передача ценностей, иначе 5-тысячелетняя цивилизация погибнет".

Это становится делом выживания нас как вида — научить новые поколения отличать ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ СЛОВО.

И я не знаю, как этому можно научить.

И, что значительно хуже — не знаю, думает ли кто-то над этим всерьез...

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