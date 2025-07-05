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В книге, которую я пишу, насчитывающей 74 833 слова, есть шесть слов, которые, когда они соединяются в определенную последовательность из 12 слов, я не могу использовать. Это одна строчка из песни Bloodbuzz Ohio группы The National, которая звучит так: "Я все еще должен деньги деньгам, которые я должен".

Моя книга — это мемуары о том, какой психологический удар нанесло то, что я называю "капитализмом отчаяния", в частности, миллениалам, и как он подтолкнул десятки миллионов людей к попыткам найти выход из финансовой нестабильности, занимаясь высокорисковой финансовой деятельностью. Рассказ ведется через призму собственного опыта, когда я все глубже и глубже погружался в эти чары, потратив 11 месяцев на то, чтобы превратить несколько тысяч долларов в более чем 1,2 млн долларов, а затем 18 месяцев гнался за своими потерями вплоть до нуля. На самом деле больше, чем ноль, поскольку к концу я задолжал правительству США почти 100 000 долларов в виде налогов на фантомную прибыль, которой больше не существовало.

Эта строчка из The National — идеальный эпиграф к сцене, но только в теории. Тексты песен, как сообщил мне мой издатель, подвергаются печально известному строгому соблюдению авторских прав, и стоимость покупки прав часто бывает астрономической. Поэтому у меня есть все шансы процитировать Эминема, чтобы рассказать о том, как Lose Yourself проникла в психику целого поколения, когда он читал рэп: "У тебя только один шанс, не упусти свой шанс взорваться, такая возможность выпадает раз в жизни".

А вот если бы я был ИИ-компанией с большой языковой моделью (LLM), все было бы иначе. Я мог бы взять полную дискографию The National и Эминема, а также тексты всех когда-либо написанных песен. Тогда, когда пользователь предлагал что-то вроде: "Напиши рэп в стиле Эминема о потере денег, черпая вдохновение в Bloodbuzz Ohio группы National", моя программа для корреляции слов — с сотнями миллионов платящих клиентов и рыночной капитализацией в десятки, если не сотни миллиардов долларов — могла ответить:

"Я все еще должен деньги тем, кому я должен деньги,

Но я выплевываю золото из горла, когда теку,

Так что скажите банку, что они могут брать, что хотят.

Я уже отдал свою душу микрофону".

И это, согласно решениям, вынесенным в прошлом месяце американскими судами, каким-то образом является "добросовестным использованием" и, как ни странно, совсем не нарушает авторских прав, несмотря на то, что никому не было выплачено авторских отчислений в процессе.

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Я не юрист по авторскому праву и не судья. Я уверен, что у них есть подробные и технические ответы, например, что существуют различные правовые рамки для добросовестного использования, и они по-разному применяются к обучению ИИ и прямому воспроизведению. Но отложите, если хотите, все эти технические моменты на минуту. Действительно ли здесь соблюдается дух закона об авторском праве — того самого, который не позволяет мне процитировать в книге 12-словную строчку из National, но каким-то образом разрешает ChatGPT воспроизвести ее слово в слово как часть новой и мгновенно созданной "песни"?

Или это просто власть? Неужели причина в том, что Eight Mile Style, издательская компания Эминема, может раздавить меня за цитирование Эминема в книге, потому что я мал по сравнению с ней, но Meta со своей армией юристов может утопить Eight Mile Style, которая так же мала по сравнению с ней?

(Следует отметить, что Eight Mile Style подала собственный иск о нарушении авторских прав против Meta, в котором утверждает, что это "еще один случай, когда компания стоимостью в триллион долларов эксплуатирует творческие усилия музыкальных исполнителей ради непристойной денежной выгоды своих руководителей и акционеров без лицензии и без учета прав владельцев интеллектуальной собственности". Слышите, слышите! Надеюсь, она победит).

Я представляю, что эксперт по авторским правам сказал бы мне так: то, что сделал ChatGPT, сродни тому, как если бы я переписывал строки из National или Eminem в личном блокноте; а вот если бы я когда-нибудь записал и продал эту сгенерированную ИИ песню, напрямую цитируя кого-либо из авторов, то я был бы виновен в нарушении охраняемого материала. Но разве речь в обоих случаях не идет о конечном продукте?

LLM не "думают" об этом продукте. Они не учатся, чтобы творчески преобразовать что бы то ни было. Они выявляют сложные (и плохо понятные) отношения между словами и фрагментами слов в больших объемах текста на основе огромного количества обучающих данных (или того, что, как мне кажется, является повальной кражей почти всей истории человеческой литературы и искусства), чтобы генерировать ответы, которые достаточно хороши, чтобы обмануть нас, заставив представить, что в этом участвовал какой-то тип сознания.

Это не разглагольствования о том, что я не смогу использовать лирику в своей будущей книге. Если таков юридический стандарт, значит, таков стандарт. Но пусть это будет хотя бы один и тот же стандарт для всех по сути.

Есть закон, который есть, и есть закон, который должен быть. Являются ли решения, которые только что были вынесены писателям в делах против Meta и Anthropic — еще одного крупного игрока в индустрии ИИ — благотворными для человеческого творчества? Или мы вступаем в мир, где не только господствует капитал, но и где поддельные, коммерческие "интеллекты" сталкиваются с меньшими ограничениями в использовании человеческого материала, чем настоящие люди?

Мы постоянно слышим от основателей и экспертов в области ИИ о том, насколько революционны их продукты. О том, что ИИ и ИИ-агенты необратимо изменят абсолютно все. Что ж, тогда, возможно, ИИ обязательно нарушит и закон. Если закон создает ситуации, которые технически правильны, но несправедливы, нежелательны и угрожают существованию писателей, музыкантов и художников — жизненных профессий, которые, по большей части, никогда не подпадали под какую-либо экономическую логику, — тогда мы должны изменить закон.

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