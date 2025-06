ИИ против Брюса Ли и Джеки Чана: почему кино нельзя отдавать в руки искусственного интеллекта

Related video

Согласно результатам нескольких опросов, когда речь заходит об искусственном интеллекте, большинство людей делятся на два диаметрально противоположных лагеря. Одни считают его ни чем иным, как технологической революцией, которая значительно изменит все аспекты нашей жизни, а другие отвергают его как "новую одежду короля", безответственную, не готовую к реализации мечту, которая приводит к появлению полных ошибок текстов и нелепых попыток иллюстрирования.

Недавнее объявление China Film Foundation и его партнеров о проекте "Наследие фильмов кунг-фу" напомнило мне, почему я отношусь к последней группе.

Есть определенные, специфические, в основном академические и научные случаи, когда ИИ может сократить количество бездумной работы и дать более быстрые результаты. Но эту технологию, особенно ее "генеративную" часть, следует держать далеко, далеко от всего, что напоминает искусство.

Планы China Film Foundation, представленные на Шанхайском международном кинофестивале, включают в себя две крупные инициативы, основанные на использовании ИИ. Во-первых, организация представила первый анимационный полнометражный фильм, полностью созданный искусственным интеллектом, под названием "Лучшее завтра: Киберграница". Это переосмысление новаторского фильма Джона Ву "Лучшее завтра" (A Better Tomorrow) 1986 года. Почему кто-то захочет увидеть сиквел/ремейк классического боевика почти 40-летней давности с искусственным интеллектом, мне непонятно, но это их выбор. Только вот "Киберграница" вызывает беспокойство так же, как и все фильмы с ИИ, о которых мы постоянно слышим: потому что они заменят людей — сценаристов, актеров, художников и других ремесленников — автоматизированными, бездушными машинами-мусорщиками.

Это вопросы, которые активно обсуждаются, с реальными последствиями для будущего кино, и мы еще не приблизились к ответам. Более тревожной частью проекта фонда "Кинонаследие кунг-фу" является его намерение использовать искусственный интеллект для улучшения аудио-, визуального и общего качества 100 классических фильмов о кунг-фу (включая фильмы с такими легендарными исполнителями, как Брюс Ли, Джеки Чан и Джет Ли). Чжан Пимин, председатель Китайского кинофонда, объяснил, что благодаря искусственному интеллекту эти "эстетические исторические сокровища" обретут новый вид, который "соответствует современному кинопросмотру". И вот тут-то и следует бить тревогу, если вы хоть немного заботитесь о сохранности и долговечности фильмов.

Подобная автоматическая реставрация не является чем-то неслыханным. Прошлой весной пуристы от кинематографа были в восторге от долгожданной HD-реставрации и релиза фильмов Джеймса Кэмерона "Чужие", "Правдивая ложь" и "Бездна", утверждая, что масштабная работа по очистке этих фильмов десятилетней давности сделала изображения стерильными и зачастую жуткими. Большая часть этой работы была выполнена с помощью искусственного интеллекта компанией режиссера Питера Джексона Park Road Post Production. Она же выполнила столь же неоднозначную работу по очистке архивных документальных фильмов Джексона "Битлз: Get Back" и "They Shall Not Grow Old" с использованием того же фирменного программного обеспечения машинного обучения.

Не забывайте, что "апгрейды" Кэмерона проводились на фильмах, уже являвшихся крупнобюджетными голливудскими постановками, – и результаты все равно выглядели неважно. Применение подобной преобразующей технологии к восточному экшн-кино более ранней эпохи, где бюджеты были значительно ниже, а внешний вид и ощущения от фильмов, соответственно, более грубыми, стало бы катастрофой с художественной точки зрения. Великие представители кунг-фу в кино, такие как Чан, Ли и их ранний режиссер Ло Вэй, обладали особым стилем. Можно предположить, что качество их фильмов, созданных вручную, будет сглажено и гомогенизировано в результате модернизации ИИ.

Но больше всего огорчает то, что все это так ненужно. Я видел старинные фильмы о кунг-фу в кинотеатрах в последние годы, включая национальный перевыпуск серии "Полицейская история" Чана и ежемесячные двойные фильмы о кунг-фу в лос-анджелесском кинотеатре New Beverly Cinema, и это не те фильмы, которые пытаются найти общий язык с современной аудиторией. Спустя десятилетия после их создания они идут "на ура", в основном потому, что мейнстримные боевики все еще повторяют их яростную энергию и ритмы. Мысль о том, что для того, чтобы привлечь зрителей XXI века, этим стремительным, насыщенным действием фильмам нужны новые, причудливые, цифровые колокольчики и свистки, просто абсурдна.

Мне вспоминается другое компьютерное технологическое достижение 1980-х годов, которое, как нас уверяли, сделает "старые фильмы" снова актуальными: колоризация. Для этого с помощью компьютерных программ на черно-белые фильмы, включая "Топпер", "Жизнь прекрасна" и "Касабланку", наносился цветной слой. Критики (в частности, Джин Сискел и Роджер Эберт) были против, как и кинематографисты, в том числе как когда-то Орсон Уэллс, который смог использовать пункт о творческом контроле в своем первоначальном контракте с RKO, чтобы остановить колоризацию "Гражданина Кейна". Но такие медиа-фигуры, как Тед Тернер, рассматривали колоризацию как способ выжать больше денег из существующих библиотек — или, говоря современным языком, еще больше монетизировать IP.

Увы, колоризация потерпела фиаско среди потребителей. Эберт с ликованием сообщал в своей книге "Вопросы киноответчику", что "национальные продажи VHS-кассет с колоризованной версией "Касабланки", выпущенной Тернером в 1989 году, составили – представьте себе – менее шестисот копий". Она провалилась по той же причине, по которой, как я подозреваю, провалятся эти реставрации с искусственным интеллектом: потому что их наиболее вероятную аудиторию будут раздражать только так называемые улучшения, а потенциальные новые, молодые зрители не будут обмануты этой некачественной технологией.

Уважительные реставрации и театральные переиздания продолжают привлекать зрителей, потому что великие фильмы неподвластны времени и не могут быть улучшены бездумным применением "привкуса месяца". Иронично, что проект "Кунг-фу кинонаследие" считает себя почитателем классики, в то время как на самом деле он занимается кинематографическим вандализмом.

