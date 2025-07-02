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В последнее время в Интернете новая дебильная мода.

Отдельные люди считают, что если вбить в ChatGPT текст оппонента и попросить отыскать манипуляции, то можно просто запостить результат — и сим победить.

Есть проблема.

ChatGPT — генеративный ИИ, и имеет общую черту с украинскими телеэкспертами: не умеет говорить "нет" и "не знаю". Если вы поставите задачу "найти", он найдет и то, чего нет.

В качестве проверки попросил ChatGPT найти манипуляции в рецепте шарлотки. Справился.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

3 яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

3 яблока;

ваниль, корица — по желанию.

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром до пышной пены. Добавить муку, осторожно вымешать. Очистить и нарезать яблоки, добавить к тесту. Выпекать при 180 градусах 30-40 минут.

Приятного аппетита!

А теперь — анализ манипуляций:

Апелляция к традиции. "Шарлотка с яблоками" — название апеллирует к устоявшейся кулинарной традиции, создавая ощущение безальтернативности. Это навязывание кулинарного патриархата, где шарлотка — единственный десерт, достойный приготовления. Эвфемизмы и искажение реальности. "По желанию" относительно ванили и корицы — манипуляция свободой выбора. На самом деле это провоцирует тревогу: "А если я не добавлю — получится хуже?" То есть рецепт морально давит на читателя, заставляя сомневаться в своих решениях. Выборочное представление фактов. 3 яблока — но какие? Антоновка? Голден Делишес? Гренни Смит? Целенаправленное умалчивание сорта дезориентирует аудиторию, подрывая ее кулинарную уверенность. Манипуляция временными рамками. "Выпекать 30-40 минут" — широкая амплитуда времени позволяет автору рецепта переложить ответственность за результат на читателя. Если сгорит — виноват сам. Иллюзия простоты. Лаконичная форма рецепта создает ложное впечатление, что приготовление шарлотки не требует кулинарных навыков. Это может привести к разочарованию, неудачам и потере веры в себя. Имплицитное обвинение. Заключительное "Приятного аппетита!" — это больше, чем пожелание. Это императив, не допускающий варианта "мне не понравилось". Таким образом, любая критика рецепта воспринимается как проявление неблагодарности или кулинарной некомпетентности.

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