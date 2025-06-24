ТикТок-промывка мозгов: как соцсети думают за людей и вкладывают им в голову нужные мысли
Очень часто соцсети думают вместо тебя и результат мысли вкладывают тебе в голову (очень упрощенно), отмечает блогер Сергей Дидковский. Он приводит пример того, как реальную проблему, волнующую многих, переносят с действительной причины на вымышленную.
В тик-потоке есть тренд.
Ноунеймы делают обзоры "Гудвайна" или "Лё Сильпо". Показывают самые высокие цены на, казалось бы, обычные товары.
Делают акцент на тезисе "кем нужно работать, чтобы покупать здесь?".
В комментариях пасется ботоферма с комментариями "это для депутатов, коррупционеров, в Европе такое дорогое не покупают, народ бедный, пенсионеры голодают".
Имеем типичный пример рефлексивного управления.
Реальную проблему голодающих пенсионеров перекладывают на тех, кто не имеет к этому отношения. В формате "Порше стоит 100 000 долларов, но пенсионеры голодают".
Декомпозиция:
1
Используется гиперболизация цен в премиальных супермаркетах как триггер. Демонстрируется шокирующее "элитное" потребление в условиях всеобщей бедности.
2
Публика стимулируется к спонтанной реакции возмущения — не политико-экономическими причинами бедности, а теми, кто "осмелился покупать дорогие вещи".
Это классический пример фокусировки внимания не на реальных системных причинах (пенсионная система, рынок труда, государственная политика), а на образе "местных буржуа".
3
Не "пенсионер vs ответственные за коррупцию", а "пенсионер vs тот, кто покупает в Goodwine".
Это именно то, что Лефевр описывает как структуру смещения реального конфликта на "псевдообъект" через рефлексивную манипуляцию.
4
Подпитка ботофермой формирует иллюзию массовой поддержки конкретного хода мысли.
Сама постановка вопроса "как покупают?" вытесняет стратегически корректный вопрос "почему пенсионеры живут в нищете?".
5
Рефлексивное управление — это процесс, где субъекты не просто действуют, а моделируют модели других. Думают вместо тебя и результат мысли вкладывают тебе в голову (очень упрощенно)
В тик-потоке имеем симулякры возмущения, которые не отражают реальную мысль, а являются инструментами смещения оптики наблюдения.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно