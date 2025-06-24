ТикТок-промывка мозгов: как соцсети думают за людей и вкладывают им в голову нужные мысли

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В тик-потоке есть тренд.

Ноунеймы делают обзоры "Гудвайна" или "Лё Сильпо". Показывают самые высокие цены на, казалось бы, обычные товары.

Делают акцент на тезисе "кем нужно работать, чтобы покупать здесь?".

В комментариях пасется ботоферма с комментариями "это для депутатов, коррупционеров, в Европе такое дорогое не покупают, народ бедный, пенсионеры голодают".

Имеем типичный пример рефлексивного управления.

Реальную проблему голодающих пенсионеров перекладывают на тех, кто не имеет к этому отношения. В формате "Порше стоит 100 000 долларов, но пенсионеры голодают".

Декомпозиция:

1

Используется гиперболизация цен в премиальных супермаркетах как триггер. Демонстрируется шокирующее "элитное" потребление в условиях всеобщей бедности.

2

Публика стимулируется к спонтанной реакции возмущения — не политико-экономическими причинами бедности, а теми, кто "осмелился покупать дорогие вещи".

Это классический пример фокусировки внимания не на реальных системных причинах (пенсионная система, рынок труда, государственная политика), а на образе "местных буржуа".

3

Не "пенсионер vs ответственные за коррупцию", а "пенсионер vs тот, кто покупает в Goodwine".

Это именно то, что Лефевр описывает как структуру смещения реального конфликта на "псевдообъект" через рефлексивную манипуляцию.

4

Подпитка ботофермой формирует иллюзию массовой поддержки конкретного хода мысли.

Сама постановка вопроса "как покупают?" вытесняет стратегически корректный вопрос "почему пенсионеры живут в нищете?".

5

Рефлексивное управление — это процесс, где субъекты не просто действуют, а моделируют модели других. Думают вместо тебя и результат мысли вкладывают тебе в голову (очень упрощенно)

В тик-потоке имеем симулякры возмущения, которые не отражают реальную мысль, а являются инструментами смещения оптики наблюдения.

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