Качество фейков улучшилось: пропагандисты РФ распространяют ложь о задержании поляков в Украине

В соцсетях появились сфабрикованная информация об "аресте" в Украине граждан Польши якобы за владение ими своими национальными символами.

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Пророссийские пропагандисты распространяют информацию о задержании в Украине Службой безопасности двух поляков, которые держали на стене дома плакат с текстом польского гимна, флаг Польши и символику повстанцев, которые боролись за независимость своей страны, но это является фейком, отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБОУ.

Поляков якобы обвинили в "нарушении целостности украинских территорий" и "распространении сепаратистских идей".

На самом деле, как отмечают в ЦПД, который верифицировал информацию в СБУ, видео является постановкой, направленной на дискредитацию Украины и разжигание вражды между украинцами и поляками.

"Никаких подобных задержаний не происходило", — говорится в сообщении.

При этом в ЦПД констатируют, что это видео выполнено в лучшем качестве, чем фейки, которые выпускались пропагандистами ранее. Однако, на его фальсификацию указывает, что логотип СБУ смещен и скопирован. Также в кадре присутствуют элементы, которые нетипичны для официального видео задержаний украинской спецслужбы, а сама сцена выглядит срежиссированной.

"Этот фейк является частью враждебной кампании по дезинформации Украины, цель которой — посеять раздор с соседними государствами", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что его страна должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения". Впрочем, по мнению политика, Киеву следует понимать, что и Польша, и Венгрия имеют собственные национальные интересы.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда заявлял, что представители ОУН-УПА являются военными преступниками и убийцами, а украинцы мало знают о Волынской трагедии, потому что коммунисты десятилетиями скрывали информацию о ней.