Якість фейків покращилася: пропагандисти РФ поширюють брехню про затримання поляків в Україні

У соцмережах з'явилися сфабрикована інформація про "арешт" в Україні громадян Польщі нібито за володіння ними своїми національними символами.

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Проросійські пропагандисти поширюють інформацію про затримання в Україні Службою безпеки двох поляків, які тримали на стіні будинку плакат з текстом польського гімну, прапор Польщі та символіку повстанців, які боролися за незалежність своєї країни, але це є фейком, наголошують у Центрі протидії дезінформації при РНБОУ.

Поляків нібито звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей".

Насправді, як наголошують у ЦПД, який верифікував інформацію в СБУ, відео є постановкою, спрямованою на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками.

"Жодних подібних затримань не відбувалося", — йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦПД констатують, що це відео виконано у кращій якості, ніж фейки, які випускалися пропагандистами раніше. Проте, на його фальсифікацію вказує, що логотип СБУ зміщений і скопійований. Також у кадрі присутні елементи, які нетипові для офіційного відео затримань української спецслужби, а сама сцена виглядає зрежисованою.

"Цей фейк є частиною ворожої кампанії з дезінформації України, мета якої — посіяти розбрат із сусідніми державами", — підкреслили у ЦПД.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький відзначив, що його країна повинна підтримувати Україну "зі стратегічного та геополітичного погляду". Утім, на думку політика, Києву слід розуміти, що і Польща, і Угорщина мають власні національні інтереси.

Раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що представники ОУН-УПА є військовими злочинцями та вбивцями, а українці мало знають про Волинську трагедію, бо комуністи десятиліттями приховували інформацію про неї.