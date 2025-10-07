Атака на Львов: брату Капранову напомнили про жизнь в Москве после скандала с обвинениями в адрес ВПЛ

Related video

Брат Капранов опубликовал провокационный пост по формуле: "Во Львове много переселенцев → по Львову бьют ракеты → связь ищите сами".

Автор примитивно толкает к выводу: виноваты русскоязычные внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Это банальная инсинуация — когда два факта подают так, чтобы вы сами додумали фальшивую причинно-следственную связь.

В 2003-2004 годах украинское пространство заполнили картами о "трех сортах украинцев" — документированная технология российских политтехнологов, направленная на раскол общества по языково-региональному признаку.

Сегодня имеем обновленную версию той же стратегии.

Еще нужно добавить о концепции "Украина по Збруч", которую продвигают давние прокремлевские сексоты и полезные дураки.

Манипуляция переносит вину с агрессора на жертв войны.

Это механизм "козла отпущения": вместо России виновными делают переселенцев. Такие нарративы воспроизводят разлом "двух Украин" — фантом, который обслуживал и имперскую, и советскую, и путинскую пропаганду.

Факты об ударах и переселениях — реальные. Связь между ними — фальшивая. Это провокация, рассчитанная на раскол общества в момент, когда единство критически важно. Россия бьет по Украине по собственной логике, независимо от того, кто и на каком языке разговаривает во Львове.

Напомню, что в 1990-х Капрановы жили в Москве. Тогда, видимо, и нахватались блох.

