Машина времени для пропагандистов: почему сравнение Украины-2025 с Украиной-1919 — манипуляция
Сравнивать то, что сейчас переживает Украина, с тем, что было сто лет назад, конечно, можно — но осторожно, предупреждает блогер Сергей Дидковский. Некоторые ситуации и паттерны повторяются, но совсем на другом уровне, ведь в 1919 году украинцы не имели интернета, ИИ, вакцин, супермаркетов и многого другого.
Распространенная манипуляция — сравнение нынешнего времени с, например, сотней лет назад.
История развивается по спирали, а не повторяется буквально.
Что имею в виду под "спиралью": определенные паттерны и ситуации повторяются, но на другом уровне развития.
Есть и цикличность, и поступательное движение. Каждый "виток" происходит в новом контексте.
Дальше.
Сравнивая нынешнюю войну и нынешнее состояние Украины с первой половиной 20 века, нужно знать, что сто лет назад не было быстрого транспорта, интернета, искусственного интеллекта, большинства вакцин. Медицина была хуже, а клерикальное давление в большинстве стран Европы сильнее.
Интернет изменил формат толпы (от офлайн-бунта на онлайн-толпу). Агрессия канализируется через игры и срачи в соцсетях.
Улучшилось качество и сильно увеличилось количество доступной массовой пищи.
Философия и культура развиваются.
Беспилотные системы, роботы, машинное зрение, анализ больших массивов данных, бионические протезы и экзоскелеты, аддитивные технологии.
В отличие от 1920-х, сегодняшние события в Украине мгновенно становятся частью глобального информационного пространства.
Международная поддержка и санкции работают иначе из-за взаимозависимости экономик.
Современные войны включают кибератаки, информационные операции, экономическое давление — инструменты, которых не существовало столетие назад (разве что репарации были).
