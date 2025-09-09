Машина времени для пропагандистов: почему сравнение Украины-2025 с Украиной-1919 — манипуляция

Related video

Распространенная манипуляция — сравнение нынешнего времени с, например, сотней лет назад.

История развивается по спирали, а не повторяется буквально.

Что имею в виду под "спиралью": определенные паттерны и ситуации повторяются, но на другом уровне развития.

Есть и цикличность, и поступательное движение. Каждый "виток" происходит в новом контексте.

Дальше.

Сравнивая нынешнюю войну и нынешнее состояние Украины с первой половиной 20 века, нужно знать, что сто лет назад не было быстрого транспорта, интернета, искусственного интеллекта, большинства вакцин. Медицина была хуже, а клерикальное давление в большинстве стран Европы сильнее.

Интернет изменил формат толпы (от офлайн-бунта на онлайн-толпу). Агрессия канализируется через игры и срачи в соцсетях.

Улучшилось качество и сильно увеличилось количество доступной массовой пищи.

Философия и культура развиваются.

Беспилотные системы, роботы, машинное зрение, анализ больших массивов данных, бионические протезы и экзоскелеты, аддитивные технологии.

В отличие от 1920-х, сегодняшние события в Украине мгновенно становятся частью глобального информационного пространства.

Международная поддержка и санкции работают иначе из-за взаимозависимости экономик.

Современные войны включают кибератаки, информационные операции, экономическое давление — инструменты, которых не существовало столетие назад (разве что репарации были).

