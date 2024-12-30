Розбірки навколо Ханукії на Майдані: як росіяни грають на наших пошуках внутрішнього ворога

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Як росіяни використовують срачі в соцмережах?

Технологія проста та відома. Це рефлексивне управління з використанням систем моніторингу та ботоферм.

Моніторинги шукають пости з потенціалом роздмухування конфлікту між українцями. В Росії є "Крибрум" та його аналоги.

Пости з моніторингу відправляють в ботоферми, які включаються в коментування. По кожній темі є свої методички.

Саме тому в постах про Ханукію з‘являються коментарі від закритих акаунтів. Тексти коментарів вони навчились перекладати.

Гуморески про "пекельні борошна" та "розповіді вчительці" — це від невикористання chat gpt чи deepl. Бо вони обидва перекладають дуже якісно.

"Літак мить" — це, вірогідно, продукт гугл-перекладача, який досі дуже слабий.

Навіщо росіяни придумують конфлікти? Вони їх не придумують, а використовують. Конфлікти виникають самі собою. Вони лише підсилюють сигнал — "підливають масло у вогонь", підбурюють.

З плином війни конфліктів між українцями ставатиме все більше, бо десь з 2023 року ми знаходимось в пошуку внутрішнього ворога. Зокрема термін "ухилянт" з‘явився в інтернеті рік тому (гугл тренд показує).

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Внутрішніми ворогами у нас називають релокантів, ухилянтів, багатих, російськомовних, донецьких, нардепів, київських, западенців тощо.

Добре акцентують на діяльності ТЦК. Тобто, відбулась подія — людину витягли з машини, залили газом — цю подію максимально розганяють в соцмережах.

Якби події не було — не розганяли б.

Логічно, що дійшли й до Ханукії. Бо завжди є місце для конспірології.

Звичайно, окрім срачів в соцмережах, є блогери в ТікТоці, канали в телеграмі. Які просто транслюють тексти, що направлені на розподіл українців.

Якась кількість людей сприймає ворожі тексти за свої думки та вже самостійно несе їх далі (розповсюджують вірус), зокрема — в соцмережі.

Задача рефлексивного управління — змінити точку зору, змінити фокус уваги, поміняти місцями правду та брехню.

Вони посилюють негатив.

Ще більше емоцій — ще менше раціонального.

Тобто — розсварити українців.

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