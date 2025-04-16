Через мита Трампа ринок вина обвалився до найнижчого рівня з 1961 року

Світовий рівень виробництва та споживання вина впав до найменших показників за понад 60 років. Це пов’язано, зокрема, з побоюваннями щодо тарифної політики президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє The Guardian.

Видання посилається на дані Міжнародної організації виноградарства та виноробства. Там зауважують, що торік у світі було зафіксовано найгірший рівень продажів вина, – близько 214 млн гектолітрів (1 гектолітр дорівнює 100 літрам). Востаннє такі показники фіксували у 1961 році.

Як зауважує очільник відділу статистики Міжнародної організації виноградарства та виноробства Джорджо Делгроссо, винна галузь потрапила в так званий ідеальний шторм: з одного боку, споживачі відчувають занепокоєння щодо здорового способу життя, з іншого – переймаються економічними проблемами. Ще одною "бомбою" для винної індустрії, за словами Делгроссо, стали тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Одна пляшка вина в середньому здорожчала на 30% порівняно до періоду 2019-2020 років. До речі, суттєвий спад спостерігається якраз на ринку Сполучених Штатів – адже вони є одним з найбільших винних ринків у світі.

Продажі вина у Китаї досі є меншими, ніж за часів до пандемії коронавірусу. Щодо Європи, то деякі ринки вже ж таки показали зростання – зокрема, Іспанія та Португалія. При цьому помітно просів французький ринок, – хоча Франція є одним з ключових гравців винної галузі.

Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Згодом він заявив, що відкладає запровадження мит на 90 днів, проте Китаю це пом’якшення не стосувалося.

Також ми повідомляли, що поширена думка про корисні властивості червоного вина виявилося міфом. Експерти зауважили, що червоне вино не має переваг щодо білого, якщо йдеться, наприклад, про ризик розвитку онкологічного захворювання.