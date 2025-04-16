Из-за пошлин Трампа рынок вина обвалился до самого низкого уровня с 1961 года

Мировой уровень производства и потребления вина упал до наименьших показателей за более чем 60 лет. Это связано, в частности, с опасениями относительно тарифной политики президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The Guardian.

Издание ссылается на данные Международной организации виноградарства и виноделия. Там отмечают, что в прошлом году в мире был зафиксирован худший уровень продаж вина, — около 214 млн гектолитров (1 гектолитр равен 100 литрам). В последний раз такие показатели фиксировали в 1961 году.

Как отмечает глава отдела статистики Международной организации виноградарства и виноделия Джорджо Делгроссо, винная отрасль попала в так называемый идеальный шторм: с одной стороны, потребители испытывают беспокойство относительно здорового образа жизни, с другой — озабочены экономическими проблемами. Еще одной "бомбой" для винной индустрии, по словам Делгроссо, стали тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Одна бутылка вина в среднем подорожала на 30% по сравнению с периодом 2019-2020 годов. Кстати, существенный спад наблюдается как раз на рынке Соединенных Штатов — ведь они являются одним из крупнейших винных рынков в мире.

Продажи вина в Китае до сих пор меньше, чем во времена до пандемии коронавируса. Что касается Европы, то некоторые рынки все-таки показали рост — в частности, Испания и Португалия. При этом заметно просел французский рынок, — хотя Франция является одним из ключевых игроков винной отрасли.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Впоследствии он заявил, что откладывает введение пошлин на 90 дней, однако Китая это смягчение не касалось.

Также мы сообщали, что распространенное мнение о полезных свойствах красного вина оказалось мифом. Эксперты отметили, что красное вино не имеет преимуществ относительно белого, если речь идет, например, о риске развития онкологического заболевания.