NFT первого твита Джека Дорси за $2,9 млн теперь стоит не дороже $7 тысяч

Владелец токена криптоинвестор Сина Эстави хотел получить за него $48 млн, а половину вырученной суммы пожертвовать на благотворительность.

Криптоинвестор иранского происхождения Сина Эстави, который приобрел NFT первого твита соучредителя Twitter Джека Дорси за 2,9 млн долларов в марте 2021 года, выставил токен на продажу за 48 млн. Однако за несколько дней торгов максимальная ставка токена достигла 6 222 долларов, пишет интернет-издание TJournal.

[ + – ] Основатель Twitter Джек Дорси Фото: coindesk.com

В 2021 году "уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором" под названием "just setting up my twttr" был выставлен на продажу сооснователем Twitter Джеком Дорси. 23 марта токен приобрел гендиректор компании Bridge Oracle Сина Эстави. Он был восхищен удачной покупкой, и пророчил токену славу картины "Мона Лиза".

"Это не просто твит! Я думаю, спустя годы люди осознают истинную ценность этого твита, как картина Моны Лизы", — написала Сина Эстави после первой покупки.

Вокруг этого NFT было много шума, и в то время криптоинвесторы полагали, что Эстави впоследствии получит хорошую прибыль от такой инвестиции. Однако, когда Эстави выставил токен на продажу 7 апреля 2022, в надежде получить за него 48 млн долларов, предварительно пообещав пожертвовать половину суммы на благотворительность, максимальная ставка достигла 6 222 доллара.

Такой поворот событий возможно связан с тем, что Эстави был арестован в прошлом году в Иране по обвинению в "подрыве экономической системы" своими криптовалютными предприятиями. Во время нахождения в тюрьме два его проекта — биржа CryptoLand и криптовалютный токен Bridge Oracle BRG — потерпели крах. По данным CoinDesk, Эстави пообещал исправить ситуацию для людей, купивших токен, но его решение, похоже, заключается в выпуске нового криптовалютного токена.

Ранее Джек Дорси заявлял, что намерен запустить децентрализованную биржу для биткойна. По его словам, криптовалюта BTC в будущем может стать "национальной валютой" Интернета.

Львовская студия m81studio выставила на аукцион изображение в стиле Уорхол-поп/арт задержанного главы фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука в качестве NFT-токена. Иллюстрация с олигархом в наручниках выставлена со стартовой ценой в 307 долларов.