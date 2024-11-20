Для "странных мужчин": девушка нашла подработку с использованными ушными палочками (видео)

По словам Латиши, она не прилагает особо усилий и зарабатывает за одну продажу не менее 85 фунтов, пока ее друзья работают на серьезной работе много часов.

Женщина нашла прибыльную подработку, получая почти 100 фунтов стерлингов за одну продажу. При этом занятие некоторым может показаться ужасающим. Об этом говорится в материале Mirror.

Для своей работы женщина, опубликовавшая видео в социальной сети TikTok, не прикладывает практически никаких усилий. Латиша может за одну продажу заработать 85 фунтов стерлингов (4 400 гривен), продавая использованные ушные палочки. Люди платят ей за этот инструмент и как говорит девушка, это стало "стилем ее жизни".

"Твои друзья все работают на серьезной работе с 9 до 5, а ты проводишь дни, продавая использованные ватные палочки", — подписала ролик Латиша.

На видео показано, как она сначала вставила палочку в ухо, после чего положила ее в специальный герметичный пакет, предварительно подписав открытку для получателя и поцеловав ее. На этом работа закончилась и остается лишь отправить товар получателю.

В комментариях пользователи начали ей завидовать и писать, что это работа мечты и они также хотят зарабатывать легкие деньги. На это Латиша ответила, что "Странных мужчин хватит на всех нас".

"Пойду достану свои из корзины", — писал поклонник под роликом.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что женщина выдавала себя за медсестру и устроилась на работу сразу в несколько больниц. Используя поддельные документы, Аманда Портер устроилась на работу медсестрой. Сотрудники полиции отметили, что женщина не обладала необходимыми навыками для выполнения этой работы.