Для "дивних чоловіків": дівчина знайшла підробіток із використаними вушними паличками (відео)

За словами Латіши, вона не докладає особливих зусиль і заробляє за один продаж не менше 85 фунтів, поки її друзі працюють на серйозній роботі багато годин.

Жінка знайшла прибутковий підробіток, отримуючи майже 100 фунтів стерлінгів за один продаж. Водночас заняття декому може здатися жахливим. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Для своєї роботи жінка, яка опублікувала відео в соціальній мережі TikTok, не докладає практично ніяких зусиль. Латiша може за один продаж заробити 85 фунтів стерлінгів (4 400 гривень), продаючи використані вушні палички. Люди платять їй за цей інструмент і, як каже дівчина, це стало "стилем її життя".

"Твої друзі всі працюють на серйозній роботі з 9 до 5, а ти проводиш дні, продаючи використані ватні палички", — підписала ролик Латіша.

На відео показано, як вона спочатку вставила паличку у вухо, після чого поклала її до спеціального герметичного пакета, попередньо підписавши листівку для одержувача і поцілувавши її. На цьому робота закінчилася і залишається лише відправити товар одержувачу.

У коментарях користувачі почали їй заздрити і писати, що це робота мрії і вони також хочуть заробляти легкі гроші. На це Латіша відповіла, що "Дивних чоловіків вистачить на всіх нас".

"Піду дістану свої з кошика", — писав шанувальник під роликом.

Нагадаємо, 19 листопада повідомлялося, що жінка видавала себе за медсестру і влаштувалася на роботу одразу в кілька лікарень. Використовуючи підроблені документи, Аманда Портер влаштувалася на роботу медсестрою. Співробітники поліції зазначили, що жінка не володіла необхідними навичками для виконання цієї роботи.