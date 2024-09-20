Грозит до 5 лет тюрьмы: Секретная служба США проверяет Илона Маска, — Bloomberg

По словам журналистов, угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение.

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Секретная служба США проверяет пост Илона Маска в социальной сети X (ранее Twitter) на наличие в нем угрозы президенту США Джо Байдену или кандидату на эту должность от Демократической партии Камале Харрис. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что вскоре после второго покушения на бывшего президента Дональда Трампа, пользователь X с никнеймом DogeDesigner задался вопросом: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?"

Тогда Илон Маск ответил своим 198 миллионам подписчиков следующее: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу", — написал он, добавив задумчивій емодзи в конце.

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

Правда, как сказано в материале, в скором времени Маск удалил свой пост после того, как его широко осудили. Он заявил, что это была всего лишь шутка.

Теперь, как отметили журналисты, Секретная служба США проводит расследование. Она пытается определить, представляет ли Маск угрозу для Байдена.

Журналисты отметили, что угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, которое может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет.

Как заявил журналистам представитель Секретной службы Нейт Херринг, его коллеги осведомлены о посте Маска.

"В соответствии с практикой мы не комментируем вопросы, связанные с защитной разведкой. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими защищаемыми лицами", — отметил он.

Напомним, что Белый дом также отреагировал на пост Илона Маска. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс напомнил, что Байден и Харрис сразу после новостей о покушении на Трампа заявили, что насилие, в частности политическое, не должно иметь места в США. Он добавил, что подобные высказывания являются безответственными.

Отметим, что 15 сентября во Флориде вблизи Дональда Трампа раздались выстрелы. Подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Раут, которого задержала Секретная служба США после неудачной попытки побега.