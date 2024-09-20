Загрожує до 5 років в'язниці: Секретна служба США перевіряє Ілона Маска, — Bloomberg

За словами журналістів, погроза президенту або віцепрезиденту США є кримінальним злочином, який може спричинити великий штраф або тюремне ув'язнення.

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Секретна служба США перевіряє пост Ілона Маска в соціальній мережі X (раніше Twitter) на наявність у ньому погрози президенту США Джо Байдену або кандидату на цю посаду від Демократичної партії Камалі Гарріс. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляють, що незабаром після другого замаху на колишнього президента Дональда Трампа, користувач X з нікнеймом DogeDesigner поставив собі запитання: "Чому вони хочуть убити Дональда Трампа?"

Тоді Ілон Маск відповів своїм 198 мільйонам підписників наступне: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", — написав він, додавши задумливого емодзі наприкінці.

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Щоправда, як сказано в матеріалі, незабаром Маск видалив свій пост після того, як його широко засудили. Він заявив, що це був лише жарт.

Тепер, як зазначили журналісти, Секретна служба США проводить розслідування. Вона намагається визначити, чи становить Маск загрозу для Байдена.

Журналісти зазначили, що погроза президенту або віцепрезиденту США є кримінальним злочином, який може призвести до великого штрафу або тюремного ув'язнення строком до 5 років.

Як заявив журналістам представник Секретної служби Нейт Геррінг, його колеги обізнані про пост Маска.

"Відповідно до практики ми не коментуємо питання, пов'язані із захисною розвідкою. Однак ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов'язані з нашими захищеними особами", — зазначив він.

Нагадаємо, що Білий дім також відреагував на пост Ілона Маска. Прессекретар Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс одразу після новин про замах на Трампа заявили, що насильство, зокрема політичне, не повинно мати місця у США. Він додав, що подібні висловлювання є безвідповідальними.

Зазначимо, що 15 вересня у Флориді поблизу Дональда Трампа пролунали постріли. Підозрюваним у замаху є 58-річний Раян Раут, якого затримала Секретна служба США після невдалої спроби втечі.