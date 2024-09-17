Маск неудачно пошутил о "покушении" на Байдена и Харрис: в Белом доме отреагировали

Гендиректор компании Tesla Маск написал, что "никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Однако после многочисленных призывов пользователей сообщение удалил.

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Белый дом раскритиковал миллиардера Илона Маска за его удаленный пост, в котором предприниматель поднял тему покушений на Дональда Трампа. Он спросил, почему кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп столкнулся уже с двумя попытками покушения на жизнь, тогда как нынешний лидер Белого дома Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис таких атак не подвергались. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пост Маска в соцсети X.

"И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу", — написал Маск.

Сначала он отказывался удалять публикацию, в ответ на просьбы, которые писали пользователи под его сообщением. Маск объяснил, что "никто даже не пытался, и никто не будет". Однако после еще ряда просьб Маск решил удалить пост, признавшись, что это была шутка: "Это справедливо. Я не хочу действовать так, как они, даже в шутку".

Белый дом быстро отреагировал на ситуацию. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс напомнил, что Байден и Харрис сразу после новостей о покушении на Трампа заявили, что насилие, в частности политическое, не должно иметь места в США. Он добавил, что подобные высказывания являются безответственными.

"Насилие надо только осуждать, а не поощрять или высмеивать. Такая риторика является безответственной", — заявил Бейтс.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи Дональда Трампа раздались выстрелы. Подозреваемым в покушении является 58-летний Райан Раут, которого задержала Секретная служба США после неудачной попытки побега.

Трамп заявил, что подозреваемого к таким действиям подтолкнула "очень зажигательная речь" Джо Байдена и Камалы Харрис.